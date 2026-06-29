中国金石购智利黄金项目控股权 进军贵金属业务

中国金石矿业（1380）宣布，正取得智利南部一个黄金项目的控股权，以进军贵金属业务，且有关交易将令公司取得一幅约400公顷特许区的控制权，并有权扩展至该区周边特许区。据悉，有关Pumillahue项目录得原地黄金资源约2.5吨（逾72,000金衡盎司），按现行金价计，相当于约3亿美元，随著勘探工作推进及金价上升，项目或具进一步上行潜力。

该公司昨日发公告表示，收购Kingstone Global Holdings Limited的85%股权及智利公司结欠卖方的80万美元债务转让，代价320万美元（约2,496万港元），其中100万美元诚意金将于完成时拨作代价；于完成时，公司向卖方发行本金额为220万美元（约1,716万港元）的承兑票据。完成后，Kingstone Global Holdings Limited将由公司拥有85%及由卖方拥有15%。

公司指出，Pumillahue于原住民语言中意为「金矿之地」，位于智利南部 Madre de Dios地区；西班牙人因该区矿藏丰厚而将其命名为「上帝之母」。该地黄金以纯度高达22至24克拉见称，昔日曾令Valdivia成为智利殖民时期最富庶的城市，反映该黄金矿区历史悠久，兼具优质品位。

公司又指，智利一向被公认为世界级矿业司法管辖区，现任总统José Antonio Kast推动有利矿业发展及招商引资政策，亦有助缩短审批时程。在地缘政治局势趋紧及经济前景未明下，公司指市场对黄金需求上升，遂进军黄金业务，而是次交易将是其拓展国际矿业机遇整体部署一部分。

此外，中国金石过去一年已完成多项重要工作，进一步印证历史资料及含金地质特征。公司先后于去年9月委聘加拿大GMY Consulting Inc.进行实地考察及经济评估，其后于今年初取得由Nebu Consulting, LLC编制的NI 43-101 技术报告，并由ODM进行独立化验测试。相关结果均显示该区具备黄金赋存，并印证其地质基础。

另一方面，陈田兴已正式接掌中国金石董事会，出任主席兼行政总裁，全面主导项目开发与集团未来发展蓝图。他拥有近20年国际矿业及资本市场资历，曾先后在英美资源集团（Anglo American）担任大中华区总监，于巴西投资银行（BTG Pactual）任职亚太区黑色金属总监，并在非洲矿业（AfricanMinerals）出任亚太及大中华区高级副总裁及总监。在其职业生涯中，曾为西非矿山铁路及港口建设引入15亿美元投资，并主导多宗以百亿美元计的融资交易。