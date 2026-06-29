欧洲热浪引发冷气机抢购潮 美的PortaSplit炒贵逾两倍 股价受捧升近半成

欧洲近日经历多波热浪，德国东部在6月27日测得41.5°C，西班牙、德国等地亦突破40℃，引发冷气机抢购潮，其中内地电器制造商美的集团（300）旗下冷气机产品PortaSplit获得青睐，在多国买至断货，二手溢价甚至一度达原价两至三倍。消息刺激美的股价上涨，收市报84.05元，升4.6%。

欧洲安装冷气机困难 人工费贵

综合媒体报道，欧洲大量老式建筑及住宅长期以来因受到严格的外墙保护条例限制，禁止在墙上钻孔，无法轻易改造，令冷气机面临安装困难，人工费甚至可逾1,000欧元（约9,220港元），远超冷气机本身的价格，欧洲消费者也为此一直对购买冷气机持谨慎态度，当地冷气普及率仅约20% 。

另一方面，美的PortaSplit移动分体式冷气则通过窗户支架固定室外机，消费者无需工具即可自行安装，在噪音控制和能效表现亦远优于传统移动式冷气机，冬季亦可作为供暖设备使用，大受欧洲消费者欢迎，许多用户在社群媒体上对其给予高度评价，甚至有德国网民专门建立网站，方便用户追踪PortaSplit的库存状况。

中国家电品牌渗透率料续升

不过，PortaSplit的价格在欧洲多条线上电商已被炒至900欧元左右，截至目前大部分渠道已经断货，甚至有人花两天时间在欧盟内搜索，最终开车200公里才买到最后一台，价格已上涨了100欧元。

有市场分析人士指出，随著欧洲升温速度持续高于全球均值，当地民众对冷气机、风扇等制冷设备的需求，已从过往的「可选消费」转变为强化气候韧性的「必选消费」。在此趋势下，中国家电品牌在欧洲市场的渗透率可望进一步提升。