Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧洲热浪引发冷气机抢购潮 美的PortaSplit炒贵逾两倍 股价受捧升近半成

股市
更新时间：16:56 2026-06-29 HKT
发布时间：16:56 2026-06-29 HKT

欧洲近日经历多波热浪，德国东部在6月27日测得41.5°C，西班牙、德国等地亦突破40℃，引发冷气机抢购潮，其中内地电器制造商美的集团（300）旗下冷气机产品PortaSplit获得青睐，在多国买至断货，二手溢价甚至一度达原价两至三倍。消息刺激美的股价上涨，收市报84.05元，升4.6%。

欧洲安装冷气机困难 人工费贵

综合媒体报道，欧洲大量老式建筑及住宅长期以来因受到严格的外墙保护条例限制，禁止在墙上钻孔，无法轻易改造，令冷气机面临安装困难，人工费甚至可逾1,000欧元（约9,220港元），远超冷气机本身的价格，欧洲消费者也为此一直对购买冷气机持谨慎态度，当地冷气普及率仅约20% 。 

另一方面，美的PortaSplit移动分体式冷气则通过窗户支架固定室外机，消费者无需工具即可自行安装，在噪音控制和能效表现亦远优于传统移动式冷气机，冬季亦可作为供暖设备使用，大受欧洲消费者欢迎，许多用户在社群媒体上对其给予高度评价，甚至有德国网民专门建立网站，方便用户追踪PortaSplit的库存状况。

中国家电品牌渗透率料续升

不过，PortaSplit的价格在欧洲多条线上电商已被炒至900欧元左右，截至目前大部分渠道已经断货，甚至有人花两天时间在欧盟内搜索，最终开车200公里才买到最后一台，价格已上涨了100欧元。 

有市场分析人士指出，随著欧洲升温速度持续高于全球均值，当地民众对冷气机、风扇等制冷设备的需求，已从过往的「可选消费」转变为强化气候韧性的「必选消费」。在此趋势下，中国家电品牌在欧洲市场的渗透率可望进一步提升。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
3小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
8小时前
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
4小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
10小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
2026-06-28 14:30 HKT
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
2小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
20小时前
张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」
影视圈
7小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前