佳兆业资本与科企合作 拓国产AI晶片及算力产品

佳兆业资本（936）今早公布，全资附属公司亿裕亚太近日与一家科技企业订立战略合作协议，双方将整合各自核心优势，共同拓展国产AI晶片、算力产品及配套解决方案于国内外多元化工业场景的实际应用。消息传出后，佳兆业资本股价曾升逾6%至0.265元，暂报0.25元，续升约0.4%。

公告指出，该合作方为全球领先的AI算力供应商，以开创性的国产自研AI晶片技术为核心，致力提供具备高性能、低延时、高算力性价比的新一代AI计算平台。

战略转型关键举措

董事会认为，本次战略合作乃集团战略转型之关键举措，集团将充分利用现有的股东资源、产业积累及区域渠道优势，结合合作方的尖端技术实力，共同研发针对实际应用场景的全端（Full-stack）智能解决方案，推动实体人工智慧（Physical AI）技术规模化应用，进一步完善集团之业务组合及培育新盈利增长点。