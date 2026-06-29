博大市反弹 腾讯最舒服｜唐牛午市攻略

恒指半日终迎来反弹，主要利好消息仍是美伊和谈又又又露曙光，以图论图计，23200乃主要阻力所在，如果能突破企稳的话，下一站睇10天线（23699）。博今转反弹，我认为腾讯（700）最值博，胜在止蚀位、即近期低位411元够近，以及随时有AI agent消息炒，目标价先睇上次高位440元，中线望番大阳烛顶485元；可留意腾讯牛54541，收回价390元，实际杠杆10倍。

宁德试底有值博率

另一只具值博率的，我会拣宁德时代（3750），今日低位与上星期低位相若（667及668元），超短线操作可以此作止蚀位，终极支持位落在批股价628元，反弹目标先望730元。宁德call 28591，行使价838.5元，实际杠杆4倍。

异动股方面，本栏持仓的皓天（1260）及景福（280）冰火两重天，前者盈喜不似预期插逾一成，后者派特别息则挟逾一成，打和super啦。皓天我暂时照keep，因为现金水平达9亿元，较市值高出近倍！

最后要提提只药捷安康（2617），由天堂重回凡间，但因为一份回购通告，今朝又炒高四成，走势计正挑战6月23日的大阴烛，当日平均价约12元，未入场的可以此作参考，再稳阵啲，睇埋尾市是否阳烛高收，先决定系咪博过夜。

唐牛

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