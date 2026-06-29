SpaceX下周二获纳入纳指100 摩通料吸43亿美元被动资金 惟估值被指过高

纳斯达克确认，马斯克旗下SpaceX将于7月7日（下周二）正式纳入纳斯达克100指数，意味追踪该指数的ETF及被动基金需在生效前买入相关股份。摩根大通估计，SpaceX入指或带来约43亿美元被动资金流入。

7月7日开市前生效

纳斯达克上周五收市后宣布，SpaceX符合纳斯达克100指数纳入资格。按目前时间表，追踪指数的基金及相关产品发行商将于7月6日收市后开始调整持仓，SpaceX则会在7月7日开市前正式加入指数，预计加入指数后权重低于1%。一般而言，股份获纳入主要指数后，因被动基金需要买入相关股份，短期有机会刺激股价。

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基金经理未必认同需求

不过，SpaceX近年盈利表现仍不稳定，公司去年录得净亏损49亿美元。SpaceX上周收报153.23美元，市值约2.02万亿美元；相较早前高位225.64美元及2.97万亿美元市值，目前走势已大幅回落。

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晨星首席股票策略师Michael Field表示，SpaceX获快速纳入指数，反映市场需求强劲，不少投资者会对此感到高兴；但部分基金经理未必认同。他指出，晨星亦属于较审慎一方，认为SpaceX现时估值过高。

相较之下，标普全球本月表示，不会为SpaceX调整纳入主要指数的要求，包括标普500指数，并会等待至少12个月后才考虑是否纳入。

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