港股牛市所有防线已崩溃｜古天后

6月29日，大致多云，间中有骤雨，初时雨势有时颇大及有雷暴。美伊再方虽已签定停火协议，然而周末期间，双方再度擦枪走火，互相指责对方违反停火协议，不过于今早亚太区时段，美股股指期货见反弹，而今早黑期亦见回升，预期今早港股略为高开，但能否高开高走，抑或如上周一样，甫开市见当日高位即全日下跌，则有待开始后观察。

恒指已连跌六个星期

事实上，恒生指数自5月15日起计，已连跌六个星期，上周五更跌至22518超过一年低位，收市略为反弹至22671收市，全周累挫1253点。目前以去年4月低位19260低位至今年1月高位28056计算，已跌至黄金率回调0.618即22620水平，由去年起步计算慢牛升浪防线已全面崩溃。

不过，恒指已连续九个交易日以阴烛收市，奇怪系连续五个交易日，蓝筹股却有超过两成股份上升，同时北水按周录得近89亿元净流入，恒指反而有机会于本周开始反弹。惟反弹之路阻力重重，即使今日港股跌随周五晚夜期及ADR反弹，黑期今早于29000-23000水平徘徊，能否高开高走仍有疑问。尤其目前牛熊证街货仍然全面倾斜，以目前恒指约1000点水平内计算，牛熊证街货仍夸张地以93%、7%比例姿态出现，不排除略为反弹后，港股延续弱势，持续向下寻底。

七翻身取决重磅股业绩

7月踏入业绩期，港股于五穷六绝后，能否七翻身，取决于重磅股于业绩公布后，能否再吸引资金回流。如港股持续未见资金重新吸纳重磅科技股，ATMJX等股份维持疲弱，则港股仍神仙难救。短线反弹首个阻力为5日线约23200水平，而期指此水平更以下移至约23080，下一阻力为23650即10日线附近，亦为去年4月低位升至今年1月高位黄金比0.5水平，最低限度大市需企稳10日线，反弹才有望延续。下方支持为上周低位约22500水平，亦为250月线22485之所在。下一支持为22000心理关口，不过大市一旦失守250月线，恐怕较大支持为21200-21300，即约250周线。

留意今日为期指结算日

美伊再起冲突，留意油价走势，幸而纽约期油仍处于70美元之下，市场对于美伊战事消息开始疲劳，只要油价未有急升，港股本周仍有机会作技术反弹。至于今日反弹较大阻力为23200-23300。如能一举升穿23200，则本周有望向上挑战10日线约23600-23700水平。

留意今日为期指结算日，明日为半年结，估计呢两日喺周三假期前，唔似再有低位，至于反弹先睇23000-23200企唔企稳，企唔稳，唔排除半年结过后，持续跌势，再向下寻底。

古天后