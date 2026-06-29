美伊同意停止空袭 恒指高开155点 阿里腾讯向上 白鸽首挂升291%｜港股开市

港股传统「六绝月」接近尾声，截至上周五恒指6月累跌2510点，较今年1月高位28056点，累计跌19.1%，接近「技术性熊市」，但有分析指港股即将迎来「7月翻身月」，不排除在资金买入之下，恒指有望触发反弹，预料恒指本周走势或将于22500至23200点区间上落。

美伊重启霍尔木兹海峡谈判

外围方面，美媒Axios引述一名美国高级官员指出，美伊已同意停止近期的空袭，并重启有关霍尔木兹海峡争议的谈判，以避免局势进一步升级，危及双方早前达成的临时和平协议。不过，国际油价今早仍向上，纽约期油暂升0.92%，报69.87美元；布兰特期油升0.76%，报73.15美元。

此外，韩国据报将于今日（29日）宣布「三大工程」计划，总统李在明将与政府各部门、三星电子和SK海力士的官员会面，并发布政策和投资公告。韩股今早仍跌1.4%，报8291点；日股亦跌0.85%，报68777点。

恒指高开155点 携程升4.5%

港股方面，恒指上周收22671点，跌405点，全周累跌1252点，跌幅达5.2%，连跌七周，是逾10年以来最长的单周跌浪，今早则高开155点，报22827点。蓝筹股中，携程（9961）开市升4.5%、网易（9999）升4.11%，为表现较佳股份。

重磅科技股向好，阿里巴巴（9988）开市升2.5%；腾讯（700）内测新App「TenPayGo」，升1.3%；美团（3690）升3.5%；小米（1810）升1.3%，京东（9618）亦升逾3%，百度（9888）更升4%。

智谱模型检测漏洞媲美Mythos

个股消息中，智谱（2513）近日发布其模型GLM-5.2在其他更通用的任务上，仍落后于Anthropic和OpenAI的模型，但部分研究人员声称，该模型在某些漏洞检测和网络安全场景中可与Anthropic的Mythos模型媲美。该股今早报2040元，跌0.3%。

世茂主席面临中证监处罚

世茂服务（873）昨晚公布，主席许世坛因同系公司「上海世茂」在2020至2022年期间的财务资讯存在披露未能及时披露及遗漏的问题，正面临中国证监会的处罚，许除了被罚款490万元人民币和遭警告，还将被实施为期六年的证券市场禁入措施。该公司强调，事件未对公司业务及营运造成重大不利影响。该股今早报0.415元，无起跌；同系世茂集团（813）则报0.071元，亦无起跌。

海光芯正公开发售超购1295倍

新股消息中，海光芯正（1191）公开发售部分录约1,295倍超购，一手中签率4%，国际发售超购约14.5倍。该股开市报199.9元，升75%。

礼邦医药国际发售超购逾18倍

礼邦医药（9637）公开发售部分录约962倍超购，一手中签率6%，国际发售超购逾18倍。该股开市报42元，升85%。

白鸽在线开市大升

白鸽在线（2672）公开发售部分超购约241倍，一手中签率10%，国际发售超购约1.4倍。该股开市报61.1元，升291%。

陆秉钧：审慎看好港股7月表现

独立分析师陆秉钧表示，港股近期巨大跌幅，或令多只港股估值吸引，预期在资金的追入下将为港股带来一定支持，甚至有望反弹，审慎看好港股7月表现，料恒指本周走势或将于22500至23200点区间上落，7月的走势将在22300至23800上落。他提醒投资者，因港股短线气氛大幅转差，不容易触发可观反弹，相信有机会继续先整固甚至再稍为试一试底部支持，而且美元指数必须要停止上升，港股才有喘息机会。

聂振邦：恒指有望重试22800点

高歌证券金融首席分析师聂振邦则表示，港股连日跌幅大，恒指今日有望跟随夜期反弹，重试22800点，而重返23000关则需有进一步的利好消息。

至于中东局势再次不稳，陆秉钧说，除非海峡再被封，而且持续一段长时间，否则全球市场都不太会再受中东消息所影响了。聂振邦则说，中东局势的关键要看国际油价是否明显上涨，若本周油价走势与此前基本持平，那么全球通胀担忧就不会显著加剧。

展望本周，中国6月官方制造业PMI，美国6月非农、失业率数据等重磅数据将出炉。美国总统特朗普将于本周六（4日）发表演讲，或涉及中东战局最新部署；而储局主席沃什本周将出席欧央行年度政策论坛并发表讲话。

