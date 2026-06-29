恒指期结日弹354点 大型科网股领军 美团涨5% 专家料迎「七翻身」｜港股收市

港股在连日跑输亚洲主要股市和跌幅巨大后，于期结日终见反弹，恒指在主要科网股回暖的带动下高开高走，重返23000关收市，收报23026点，升354点或1.6%，港股表现略胜其他亚洲主要股市。其他亚洲主要股市表现分化，其中宣布史上最大投资计划的韩股先跌后回稳，仅跌0.2%收市。

亚洲主要股市走势分化 韩总指跌0.2% 日股升0.2%

亚洲主要股市中，韩国宣布推动800万亿韩元（约4万亿港元）投资计划，韩国综指扭转跌势，从下跌3.4%一度倒升，全日收跌0.2%，韩国创业板指数更大升8.1%收市。日经平均指数亦收升0.2%；台湾加权指数收升1%；内地上证指数4000关失而复得，倒升1.2%收市。

恒指收升1.6% 重返23000关 北水再估逾百亿元

恒指高开156点后升幅扩大，最多升512点，报23183点，重返23000关，尾市稍回顺，全日企稳两万三关收市，收报23026点，升354点。国指收报7605点，升144点或1.9%。科指收报4393点，升137点或3.2%。大市成交3153亿元，连续7个交易日维持3000亿元水平。但北水沽货力度加剧，再流走103.4亿元，连续第三日净流出，兼是今年4月8日以来最大单日净流出。

ATM撑市 百度旗下芯片传来港上市

大型科网股回暖支撑大市向上，美团（3690）走高5.3%，收报67.65元；阿里巴巴（9988）扬3.9%，收报93元；腾讯（700）向上2%，收报420.2元；快手（1024）涨2%，收报41元。传百度（9888）旗下昆仑芯计划以估值约500亿美元（约3900亿港元）在港上市，消息刺激百度大升5.6%，收报104.3元。至于即将转为双重主要上市、有望入港股通的网易（9999）急升6.3%，收报199.4元。

内地医保出初审名单 石药集团升近7%

超600个药品通过内地医保名单初审，「医保+商保」双目录谈判进入实质性阶段，港股医药概念股爆发，石药集团（1093）大升6.9%，收报7.15元，为表现最佳蓝筹股。药明生物（2269）扬6.8%，收报35.28元；晶泰控股（2228）大升14.7%，收报7.74元；荣昌生物（9995）飙升14.4%，收报79.7元；康诺亚（2162）大升14.1%，收报73.1元。药捷安康（2617）拟斥最多1亿人民币回购股份，股价急升39.8%，收报12.72元。

三新股高收 白鸽在线赚逾1.1万元

3只新股首挂，白鸽在线（2672）收报73元，较招股价15.6元飙升3.7倍，一手帐面赚11480元；礼邦医药（9637）收报46元，较招股价22.6元大升1倍，一手帐面赚2340元；海光芯正（1191）收报165元，较招股价114元升44.7%，一手帐面赚2550元。

个股方面，内地报道，在4月内地乘用车辅助驾驶域控晶片装机总量中，地平线机器人（9660）超越特斯拉跃升至第二位，该股弹高14.9%，收报4.14元。世茂服务（873）主席许世坛因同系公司「上海世茂」存在披露违规问题，正面临中国证监会的处罚和警告，及被实施为期六年的证券市场禁入措施，惟世茂服务仍扬6%，收报0.44元。小鹏集团（9868）新车MONA L03定于7月2日举行发布会，该股向上4%，收报47.4元。

伍礼贤：恒指或上试23800点至24000点 翻身7月反弹维持

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股强势主要是早前累计跌幅大的大型科技股反弹和资金出现轮动炒作所致，本月已从26000点高位回落至今，累计跌幅已有逾3000点，当前反弹仅收复其中一小部分，料恒指短期内有机会上试23800点至24000点，另外他指，按照传统「六绝月」已录得较大跌幅，传统下月「七翻身」亦有望维持反弹趋势。

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港股今早显著反弹，恒指高开155点后，升幅扩大，最多升逾500点，高见23183点，中午收报23153点，升481点或2.13%，半日成交约1,729亿元；科指中午收报4412点，升156点或3.68%。

百度受惠昆仑芯上市消息

大型科网股普遍造好，成为支撑大市的主力。据报百度（9888）旗下昆仑芯拟赴港上市，估值约500亿美元，消息刺激百度半日升7.14%，报105.8元。

其他科网股亦见追捧，美团（3690）半日升7.47%，报69.05元，阿里巴巴（9988）升6.15%，报95元；京东（9618）升5.21%，报101元；腾讯（0700）升3.98%，报428.2元；小米（1810）亦升3.36%，报22.14元。

石药大涨逾一成 表现冠蓝筹

医药股板块受市场追捧。国家医保局表示，6月29日共有557个药品通过医保目录初审，另有54个药品通过商保创新药目录初审，标志着「医保+商保」双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制亦同步落地。

受消息带动，创新药板块集体上涨。蓝筹股方面，石药集团（1093）升10.46%，报7.39元，为半日表现最佳蓝筹；信达生物（1801）紧随其后升7.52%，报5.65元。其他医药股升幅更为显著，药捷安康（2617）拟斥最多1亿人币回购股份，半日急升39.56%，报12.7元；荣昌生物（9995）升15.43%，报80.4元；晶泰控股（2228）亦升15.11%，报7.77元。

地平线半日大升逾15%

个股方面，地平线机器人（9660）升15.24%，报4.16元，消息指4月内地乘用车辅助驾驶域控晶片装机总量达60万，地平线超越特斯拉（Tesla）跃升至第二位，装机量逾8万，占比13.6%。

新股表现持续炽热。白鸽在线（2672）首挂半日升317.95%，报65.2元；礼邦医药（9637）升100.53%，报45.32元；海光芯正（1191）升45.53%，报165.9元。

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港股传统「六绝月」接近尾声，截至上周五恒指6月累跌2510点，较今年1月高位28056点，累计跌19.1%，接近「技术性熊市」，但有分析指港股即将迎来「7月翻身月」，不排除在资金买入之下，恒指有望触发反弹，预料恒指本周走势或将于22500至23200点区间上落。

美伊重启霍尔木兹海峡谈判

外围方面，美媒Axios引述一名美国高级官员指出，美伊已同意停止近期的空袭，并重启有关霍尔木兹海峡争议的谈判，以避免局势进一步升级，危及双方早前达成的临时和平协议。不过，国际油价今早仍向上，纽约期油暂升0.92%，报69.87美元；布兰特期油升0.76%，报73.15美元。

此外，韩国据报将于今日（29日）宣布「三大工程」计划，总统李在明将与政府各部门、三星电子和SK海力士的官员会面，并发布政策和投资公告。韩股今早仍跌1.4%，报8291点；日股亦跌0.85%，报68777点。

恒指高开155点 携程升4.5%

港股方面，恒指上周收22671点，跌405点，全周累跌1252点，跌幅达5.2%，连跌七周，是逾10年以来最长的单周跌浪，今早则高开155点，报22827点。蓝筹股中，携程（9961）开市升4.5%、网易（9999）升4.11%，为表现较佳股份。

重磅科技股向好，阿里巴巴（9988）开市升2.5%；腾讯（700）内测新App「TenPayGo」，升1.3%；美团（3690）升3.5%；小米（1810）升1.3%，京东（9618）亦升逾3%，百度（9888）更升4%。

智谱模型检测漏洞媲美Mythos

个股消息中，智谱（2513）近日发布其模型GLM-5.2在其他更通用的任务上，仍落后于Anthropic和OpenAI的模型，但部分研究人员声称，该模型在某些漏洞检测和网络安全场景中可与Anthropic的Mythos模型媲美。该股今早报2040元，跌0.3%。

世茂主席面临中证监处罚

世茂服务（873）昨晚公布，主席许世坛因同系公司「上海世茂」在2020至2022年期间的财务资讯存在披露未能及时披露及遗漏的问题，正面临中国证监会的处罚，许除了被罚款490万元人民币和遭警告，还将被实施为期六年的证券市场禁入措施。该公司强调，事件未对公司业务及营运造成重大不利影响。该股今早报0.415元，无起跌；同系世茂集团（813）则报0.071元，亦无起跌。

海光芯正公开发售超购1295倍

新股消息中，海光芯正（1191）公开发售部分录约1,295倍超购，一手中签率4%，国际发售超购约14.5倍。该股开市报199.9元，升75%。

礼邦医药国际发售超购逾18倍

礼邦医药（9637）公开发售部分录约962倍超购，一手中签率6%，国际发售超购逾18倍。该股开市报42元，升85%。

白鸽在线开市大升

白鸽在线（2672）公开发售部分超购约241倍，一手中签率10%，国际发售超购约1.4倍。该股开市报61.1元，升291%。

陆秉钧：审慎看好港股7月表现

独立分析师陆秉钧表示，港股近期巨大跌幅，或令多只港股估值吸引，预期在资金的追入下将为港股带来一定支持，甚至有望反弹，审慎看好港股7月表现，料恒指本周走势或将于22500至23200点区间上落，7月的走势将在22300至23800上落。他提醒投资者，因港股短线气氛大幅转差，不容易触发可观反弹，相信有机会继续先整固甚至再稍为试一试底部支持，而且美元指数必须要停止上升，港股才有喘息机会。

聂振邦：恒指有望重试22800点

高歌证券金融首席分析师聂振邦则表示，港股连日跌幅大，恒指今日有望跟随夜期反弹，重试22800点，而重返23000关则需有进一步的利好消息。

至于中东局势再次不稳，陆秉钧说，除非海峡再被封，而且持续一段长时间，否则全球市场都不太会再受中东消息所影响了。聂振邦则说，中东局势的关键要看国际油价是否明显上涨，若本周油价走势与此前基本持平，那么全球通胀担忧就不会显著加剧。

展望本周，中国6月官方制造业PMI，美国6月非农、失业率数据等重磅数据将出炉。美国总统特朗普将于本周六（4日）发表演讲，或涉及中东战局最新部署；而储局主席沃什本周将出席欧央行年度政策论坛并发表讲话。

