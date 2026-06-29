美就业数据与央行讯号主导市场情绪 中国6月PMI数据出炉 港八只新股挂牌｜一周前瞻

本周全球金融市场将迎来一系列关键经济数据与央行讯号，其中美国6月非农就业报告和失业率数据无疑是重中之重，市场将从中寻找联储局后续货币政策路径的线索。同样于本周，中国将公布6月官方制造业PMI数据，该数据上月增长趋势放缓，市场将从6月的数据判断中国经济运行趋势、及评估上半年经济表现。整体来看，本周市场波动性可能维持，投资者需密切关注经济数据及央行言论对市场预期的引导。

「小非农」打头阵 非农就业报告成焦点

美国数据方面，周三（1日），有「小非农」之称的ADP就业报告将率先登场，为劳动市场健康状况提供早期风向。紧接而来的周四（2日）6月非农就业报告将成为全周焦点。近期市场对联储局年内再次加息的预期有所升温，根据芝商所FedWatch工具的数据，9月加息概率已接近六成。市场预期，若就业数据显示劳动力市场持续强劲，可能进一步巩固此加息预期，引发全球风险资产的重新定价。

内地6月PMI小幅升 大行预期政策加码机会增

内地6月官方制造业PMI将于周二（30日）公布，5月制造业PMI录得50%，较4月下降0.3个百分点，虽符合市场预期，但是显示内地需求端进一步疲弱。市场预计，6月制造业PMI将小幅上升。另外，早前大行麦格理预计，内地将会加大政策支持力度，以实现今年4.5至5%的全年增长目标，经济增长势头将在2026年下半年重新加速。

摩根士丹利认为，4月、5月的PMI数据疲弱，反映内地第二季经济增长下行压力正在加大，预期中央将于6月起加大财政刺激措施，会针对性支持基建，以防第二季经济增长率回落至4.5％以下。

全球主要央行首脑齐聚 言论牵动市场

更受关注的或许是本周举行的欧洲央行年度政策论坛，该论坛将汇集全球主要央行行长，包括欧央行、英国央行、美联储等，他们的集体表态，可能为市场提供关键的货币政策协调信号或前瞻性指引。

其中新任联储局主席凯文·沃什（Kevin Warsh）亦将至在出席论坛的同时并会发表讲话，若沃什在论坛上延续偏鹰派基调，将进一步强化市场对联储局的加息预期。

中东局势再升温 特朗普演说受瞩目

近日中东局势再次不稳，美国总统特朗普将于本周六（4日）发表主题演讲，内容有机会涉及中东战局的最新部署。

三星史上最大投资 相当于韩国GDP一半

另外，韩国三星集团亦将于本周内公布一项为期十年、总规模达1000万亿韩元，约5.1万亿港元的韩国本土投资计划。本地媒体形容，这将是韩国企业史上最大规模投资，相当于该国GDP的一半。

本周八新股挂牌 周三港股假期休市

本港新股市场本周维持热闹，本周内将合共有8只新股在港交所挂牌上市，今日（29日）将迎来海光芯正（1191）、白鸽在线（2672）和礼邦医药（9637）三只新股上市，本周二将有真健康医疗（2697）、来福谐波（3652）及鲟龙科技（6715）、江西生物（6915）5只新股挂牌。于本周四（2日）挂牌的还有安克创新(668)。

由于香港特别行政区成立纪念日，港股于周三休市。