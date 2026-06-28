为何港股如此不济？3大因素交织结果 投资者应视下跌为机会｜李声扬

台湾、日本、韩国股市早前破顶，虽然近日有回调，但表现仍然远远比港股好，港股则出现「跟跌唔跟升」，「人升我跌，人跌我更多」的惨况。到底是因为甚么？

「升市睇唔到，跌市不停闹」

首先，讲港股不济，也要看时间维度。若由2025年头计起，港股表现不太差。比不上韩国日本台湾，但也跑赢很多市场，甚至胜过美股。另外，着实印度和印尼股市的表现，也是相当不济。但当然，以上讲法有点搬龙门的意味，也不会令投资者更好受。

笔者只是想带出两点：第一，买印度印尼股市的人也抱怨股市不济（特别是外国人，是股汇双杀）；第二，即使去年港股跑赢全球，也不见网友欢呼，当你抱怨港股「跟跌唔跟升」时，其实网上言论只是「升市睇唔到，跌市不停闹」。

回归正题，港股表现持续疲弱，令不少投资者气馁。若要深究其因，单一归咎于某个因素显然有失偏颇，有些人提到「香港经济差」，明显是极肤浅。请问恒指成份股中，有多少盈利直接和香港经济有关？大家都知，港股主要是内地股。

港股的困境，实则是宏观经济、产业结构、监管环境及国际资本流动等多重因素交织下的结果。

恒指缺乏硬科技「新贵」

先说产业结构。港股之前被诟病为「旧经济」色彩过于浓厚。搞笑的是，近年港股多了中资科技股，却又反而成为跌市元凶。当中一大原因，是近来市场热炒的是「硬AI」股，而不是大型科企。台湾韩国日本股市强势，都因此原因。而在美股当中，「神奇七侠」（Mag 7）近期表现也相当差劲。日、韩、台等市场之所以屡创新高，很大程度上归功于其在半导体、高频宽记忆体及人工智能硬体供应链中的核心地位。

反观恒生指数成分股，虽然包含了不少优秀的科技公司，但多数属于互联网平台与应用层面。在市场资金疯狂追逐AI硬体建设的利润兑现时，港股市场却因缺乏硬科技「新贵」作为领头羊，导致在这一波全球科技浪潮中显得与大市格格不入。而中资公司中，也的确较少从事「硬AI」。

内地经济复苏前景不确定

第二点，当然是内地经济转型与复苏的不确定性。港股的底层资产高度依赖中国内地。当前中国经济正面临新旧动能转换的阵痛期，房地产市场的调整、地方财政压力，以及居民消费信心恢复缓慢，皆直接反映在企业的盈利预期上。

资本市场本质上是在交易「未来」，若市场对中国经济的复苏前景存在疑问，相关中资股的盈利预测便容易面临下修压力。当企业盈利预期无法提供足够的增长支撑，港股作为离岸市场，自然难以摆脱估值折让的宿命。

面临额外跨境摩擦成本

第三，港股作为高度国际化的离岸市场，少不免会有外资为买台湾韩国日本股市，而减持港股。此外，港股并不完全等同于内地A股，它面临著额外的跨境摩擦成本。例如，近期针对非法跨境证券活动的监管整治，虽然旨在规范市场，但短期内却令市场产生了监管收紧的担忧，削弱了部分投资者的信心。这种「中国资产+国际资本」的复杂定价逻辑，在宏观环境不明朗时，往往会被市场赋予更高风险溢价，进一步压抑了整体估值。

笔者自己，其实保持平常心。港股今年虽跌，但笔者的港股组合却逆市赚钱，皆因配置中资科技股较少。此外，笔者有不少港股，是在2024年初，港股15000点时买。股神巴菲特说得好，其他货品减价，人人开心。但股票减价，却没人肯买。这固然因为股票并非实则「可用」的资产，但若是经常买入股票的人，却应该视价格下跌为机会。不妨再想一次，15000点时，你有买货吗？之前两年港股的升势，你有享受到吗？

李声扬