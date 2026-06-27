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同仁堂医养暂录近13亿孖展 来福谐波「头槌飞」仅中一手

股市
更新时间：09:32 2026-06-27 HKT
发布时间：09:32 2026-06-27 HKT

今年3月因市况等多项因素而煞停上市的同仁堂医养（2667）卷土重来，昨日开始起招股，暂有12.98亿元孖展，以香港发售集资6716万元计，超购约18倍。至于赶在月底挂牌的4只新股传出分配结果，其中来福谐波（3952）最难抽中，其以最高招股价85.5元定价，「顶头槌飞」才可稳中一手。鲟龙科技（6715）抽乙组尾的7000手才可稳中一手，「顶头槌飞」中1至2手。

易控智驾传开始上市预路演

真健康医疗（2697）和江西生物（6915）抽乙头便已稳中。真健康医疗以低于招股价中位数126.2元定价，抽2000手中1手，「顶头槌飞」中2至3手。江西生物以接近招股价中位数11.2元定价，抽800手中2手，「顶头槌飞」中3至4手。另IFR报道，易控智驾已开始香港上市预路演，或集资约3亿美元。

同仁堂医养集资额降至逾6.7亿

同仁堂旗下提供中医医疗服务的同仁堂医养是次的发行股数与上一次相同，为近1.1亿股，其中一成为香港发售，不设强制回拨，保荐人仍是中金。不过，招股价由介乎7.3元至8.3元，下调至介乎5.48元至6.21元，因而集资额由最多近9亿元，降至逾6.7亿元。此外，该股引入3个中资基石投资者，认购额合共近3亿元，占是次发行44.1%。当中两间公司为其3月首次招股的基投，航空港科技资本继续鼎力支持，维持投资2.19亿元；Aurora SF则由上次的1.7亿元，降至4960万元。

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