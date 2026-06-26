远东发展亏损收窄5% 过去三年偿还债务100亿元

远东发展（035）截至今年3月底止年度股东应占亏损12.11亿元，较去年同期亏损12.75亿元收窄5%；收益66.06亿元，按年跌31%，不派末期息。

远东发展执行董事、主席兼行政总裁邱达昌表示，集团过去三年已偿还债务约100亿元，负债比率由高峰73%降至现时约57%，目标今年内进一步降至50%以下。他强调减债是集团「唯一真正目的」，集团与银行关系良好，没有被银行要求还款，而是主动减债。

邱达昌指出，集团拥有约800亿元的土地储备，若未来不再撇账，以集团历年平均25%至30%的盈利水平计算，未来五年有足够能力变为一间无债公司。他对旅游业充满信心，认为人口老化令更多人外游，对酒店业务「绝对看好」。

集团过去三年合共撇账约30亿元，邱达昌表示，随着启德、西贡等楼盘推售，有信心明年不再需要撇账，「应该会回复平衡，会开始纠正，纠正速度会很快」。

将转型「轻资产」模式

集团正考虑在中国及新加坡等地做REIT（房地产投资信托基金），包括上海宝山区的长租公寓项目，已建成约1,700个单位，将连同毗邻约3,000个单位合共约4,000伙，集团称足够在中国做REIT。邱达昌女儿、远东发展执行董事兼联席董事总经理邱咏筠补充，集团将转型「轻资产」模式，未来会以少数股权与投资者合作买酒店并负责管理，现时已签约管理10间酒店，管理层认为管理合约需达60间以上才具规模效益。

集团首席财务总监兼公司秘书张伟雄表示，过去三年已偿还债务88亿元，负债比率降至约60%，未来将继续减债。酒店业务方面，集团整体酒店收益按年升14%至23.8亿元，GOP（毛利）增长25%至7.34%。英国新酒店仍在「Ramp-up」阶段，澳洲及新加坡表现理想。集团表示，启德帝盛酒店入住率持续上升，对未来酒店业务前景乐观。