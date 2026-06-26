首只追踪港交所科技100指数ETF上市 易方达：冀助全球高效投资中国科技未来

易方达（香港）香港交易所科技100指数ETF（3456）今日上市，为首只追踪港交所科技100指数的产品。该ETF首次发行价为7.8元，最新报7.51元，跌3.5%。

陈翊庭：港交所指数业务重要里程碑

港交所集团行政总裁陈翊庭表示，很高兴易方达香港推出首只追踪香港交易所指数的ETF，这只ETF结合了香港具代表性的科技基准指数，及广受市场采用的投资工具，帮助投资者分散投资配置，同时捕捉香港上市科企带来的增长机遇。她又指，这只产品上市标志著港交所指数业务的重要里程碑，将继续力创新猷、开发切合市场所需的产品，支持全球投资者多元的投资需求。

刘晓艳：依托香港超级连系人优势

易方达基金管理有限公司董事长刘晓艳表示，该ETF的推出仅是产品创新的重要一步，亦是该公司依托香港超级连系人优势、深化国际化战略的关键实践。该指数汇​集了香港市场最具成长潜力的100家科技企业，希望以此为全球投资者打开一扇高效投资中国科技未来的窗口；未来将持续推动更多产品创新，积极服务全球投资者的多元资产配置需求，为香港金融市场的繁荣与开放贡献力量。

香港交易所科技100指数是香港交易所推出的首只港股指数，精选100只成份股，覆盖人工智能、生物科技及医药、电动车及智能驾驶、资讯科技、互联网和机器人六大前沿赛道。该指数采用自由流通量调整市值加权，个别证券权重上限为12%，并设半年度检讨及快速纳入机制，以准确反映香港科技板块的动态变化。

