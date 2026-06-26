印尼黄金矿商MERDEKA今挂牌 许正宇：反映香港与「一带一路」伙伴紧密联系

本港迎来首家来港第二上市的印尼公司，黄金矿商MERDEKA GOLD（6228）今日挂牌，吸引财金官员撑场。财库局局长许正宇表示，该公司上市展现矿业公司对香港作为融资和交易中心，以及香港在亚洲时区建立生态系统的信心。此亦反映香港与印尼、香港与「一带一路」伙伴之间的紧密联系。

MERDEKA中午收报25.1元，较招股价26.6元低5.6%。

充分发挥黄金交易中心潜力

他指出，MERDEKA GOLD上市为适时的举措，除了丰富香港市场，彰显香港能为区内的企业提供机遇。港府将会继续全力与各方伙伴合作，以充分发挥香港作为黄金交易中心的潜力。 他提及，由政府全资拥有的「香港贵金属中央结算系统有限公司」今年试行正按计划推进中，另正扩阔黄金相关的投资产品等措施，以建立本地完善的黄金市场。

证监会主席黄天佑表示，是次海外主要黄金矿商来港上市，对香港建立国际黄金交易中心具有意义。

印尼代表赞港交所质素及效率佳

MERDEKA GOLD的独立监事、印尼国家经济委员会主席的特别顾问Jona Widhagdo Putri表示，今日是印尼与香港资本市场的新一章程，铜锣敲响的不只是上市，而幸福、合作和未来之乐，又赞扬港交所的质素、规模和效率好。

今早除了MERDEKA GOLD上市，另外还5只新股及1只ETF挂牌，包括科拓股份 （2272）、中科闻歌（1956）、芯碁微装 （9630）、领益智造（1688）、圣邦股份（3661），以及首只追踪香港交易所科技100指数的交易所买卖基金（ETF），易方达（香港）香港交易所科技100指数ETF（3456）。

唐家成：本地市场具代表性前沿公司

港交所主席唐家成表示，今日上市的企业涵盖科技公司，以至矿业公司、人工智能（AI）基础设施平台、AI应用，另有企业在内地及东南亚公司双重上市，反映港交所在过去26年间的表现，本地市场具有代表性、以及前沿公司。他指出，港交所去年底推出香港交易所科技100指数，以广泛策略，为投资者提供投资渠道。