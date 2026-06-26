韩股急挫逾8% 海力士及三星挫9% 摩通称外资「被迫减仓」 年内净流出7450亿

韩国综合指数（KOSPI）今早大跌逾8%，三星电子及SK海力士股价最新分别跌8.5%及9.6%，韩国交易所曾短暂暂停程式化卖盘。据报外资在上午时段抛售了价值2.5万亿韩圜的股票。另外，摩根大通报告指，今年以来外资净流出韩股约950亿美元（折合约7450亿港元），主因是触及基金持仓上限而「被迫减仓」。

苹果加价拖累市场气氛

韩股今早跌势，完全抹去前昨日的升幅，当地股市昨日对美光科技业绩的乐观预测，以及SK海力士计划赴美上市的消息带动而急升。然而，随着投资者消化苹果公司因记忆体晶片短缺而调高产品价格，以及OpenAI可能延后至明年才进行首次公开招股的消息，市场情绪迅速转弱。

IG International市场分析师Fabien Yip表示，苹果作为全球最大的零组件买家之一，若无法消化成本飙升，这对需求弹性与记忆体晶片利润率的持久性提出了严重质疑。他补充说，OpenAI延迟IPO也反映了科技股在散户热情下的波动性。

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今年以来，KOSPI的走势一直被三星与SK海力士，这两间占指数权重近六成的晶片巨头所主导。追踪这两家公司股票的杠杆型交易所交易基金（ETF）进一步放大了市场波动。另据韩国媒体本周报道，三星与SK海力士计划于周一宣布数千亿美元的新投资。

外资沽货 散户接货撑韩股

另一方面，韩股正处于罕见的「资金拔河」，外资创纪录净卖出，散户却以同等水平的资金接货。据报摩根大通发表报告，指今年以来外资已净流出约950亿美元，或将刷新亚洲单一市场年度纪录；同时，散户（包括ETF）累计净买入约800亿美元，成为支撑韩股的主力。

不过，报道指外资抛售并非主动看淡韩股，而是受制于新兴市场基金持仓上限。因三星电子与SK海力士市值大幅膨胀，触及基金对其持仓规模上限，迫使它们减仓。数据显示，外资流出逾九成来自这两只存储股。尽管持续卖出，外资持仓比例仍上升，因股价涨幅超过抛售规模。目前两大存储股占外资在韩持仓逾三分之二。

摩通上调预测 最乐观12500点

报告又指，全球型基金普遍低配韩国，存在补仓需求。摩根大通维持看好韩股立场，将KOSPI未来12个月的基准、乐观、悲观情景目标，分别上调至12500、15000、8000点，并建议投资者逢回调加仓。

