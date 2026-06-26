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苹果加价震散手机相关股 舜宇光学急挫13% 小米跌近4%

股市
更新时间：10:58 2026-06-26 HKT
发布时间：10:58 2026-06-26 HKT

苹果宣布对旗下MacBook及iPad等产品加价，iPhone虽然暂未列入今次加价范围，但苹果在声明中暗示其他产品将来亦可能加价。继苹果周四股价收跌6.12%，今早港股的「苹果概念股」及手机相关股亦急挫。舜宇光学（2382）最新跌近13%；高伟电子（1415）跌一成；小米（1810）跌3.7%。

鸿腾精密（6088）跌逾9%，通达集团（698）跌逾7%，富智康集团（2038）跌近6%、瑞声科技（2018）跌逾7%、丘钛科技（1478）跌逾6.6%；比亚迪电子（285）跌3.7%。

苹果及微软周四同日宣布加价，苹果上调Mac、iPad及多款硬件产品售价，微软亦宣布Xbox游戏主机将于8月1日起全球加价，两家公司给出的理由均指向记忆体及储存元件价格急升。

苹果今次调价覆盖MacBook、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等产品线。当中MacBook Air起售价由1,099美元升至1,299美元；16吋MacBook Pro则由2,499美元升至2,999美元，单次加价500美元；iPad Air由599美元升至749美元；入门版iPad亦由349美元升至449美元。

相关文章：Xbox全球加价最高150美元 微软称存储记忆体成本飙2.5倍 料2027年秋再翻倍

 

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