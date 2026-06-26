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OpenAI据报拟延后IPO至明年  软银大挫13%创逾3个月最大跌幅

股市
更新时间：10:49 2026-06-26 HKT
发布时间：10:49 2026-06-26 HKT

据纽约时报引述消息报道，AI初创公司OpenAI考虑将上市计划推迟至明年，此前公司已保密提交美国IPO申请，目标估值达1万亿美元。消息拖累大举投资OpenAI的软银集团股价大跌，最新跌12.25%，报6,246日圆。

传奥特曼拒降估值加快上市

报道指，OpenAI财务总监弗里尔（Sarah Friar）曾向部分相关人士表示，公司目标是在2027年上市。与此同时，顾问向高层提出两个选项：一是等待至2027年以1万亿美元估值上市，二是降低目标估值，以加快上市进程，行政总裁奥特曼（Sam Altman）回应表示，任何对万亿美元估值的变动都不可行。

有市场人士指，近期科技股波动可能削弱市场对OpenAI上市的热情。市场对OpenAI上市延期的担忧，导致软银股价在今日（26日）上午东京交易时段大挫，创逾三个月来最大跌幅。该集团对OpenAI的投资预计10月前达约650亿美元。市场原先预期OpenAI上市将为软银带来丰厚财务收益，并推动软银股价创历史新高，使公司市值在上月超越丰田（Toyota Motor）。

Resona Holdings策略师Hiroki Takei分析，若OpenAI成功上市，将为软银持有的大量未上市新创资产提供透明估值，有助降低其股价长期承受的集团折价（风险溢价），如今IPO延期，「消息自然会削弱这些预期」。

政府「逐个批准客户访问权限」

另一方面，路透社引述知情人士报道，特朗普政府已要求OpenAI基于安全考量，分批推出新模型。有外国科技媒体先前报道，奥特曼向员工表示，公司将以有限预览的形式，向特定合作伙伴发布最新模型GPT 5.6，在此期间，政府将「逐个批准客户访问权限」。

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