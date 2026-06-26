港股暂难扭转弱势 持续跑输全球股市｜古天后

6月26日，大致多云，有几阵骤雨及狂风雷暴，部份地区雨势颇大。记忆晶片巨头美光科技(Micron)交出亮丽业绩，管理层更唱好收入前景，股价一度升近两成，收市升幅收窄至15.7%，但个别科技股仍偏软，美股周四个别发展。道指破顶一度升逾800点，但收市前蒸发大部份升幅，仅微升71点或0.14%，报51920；标指跌不足1点或0.01%，报7357；纳指连跌四个交易日，跌118点或0.46%，报25358。

苹果公司宣布调高多项产品售价，以抵消记忆体及储存晶片成本飙升，股价收市跌6.1%，为表现最差道指成份股。苹果表示，因应存储晶片短缺，Mac电脑、iPad所有型号价格均需调升，其中最新的MacBook Neo入门版售价，由原先的599美元加至699美元，受加价影响还包括家用设备如HomePod及Vision Pro。苹果发言人形容零件价格攀升速度为前所未见。其他重磅股中、Nvidia、微软及亚马逊股价跌幅介乎1.6%至3.5%，SpaceX反弹4%后掉头跌1%。Caterpillar升6.3%，为涨幅最大道指成份股。高通(Qualcomm)预测数据中心晶片于2029年度收入达150亿美元，并同时宣布Meta同意采用其新数据中心处理器，股价一度炒高11.2%，收市升幅缩水至3.8%。

美国多项数据出炉，5月份个人开支按月增加0.7%，多过预期增长0.6%，期内联储局重视的通胀指标──核心个人消费开支平减指数(Core PCE)按年升幅略加快至3.4%，与估算一致，整体PCE增长4.1%，为2023年4月以来最快增速，而5月份个人收入按月增加0.7%，多过预期升0.4%。美国10年期债息曾降3.8个基点，至4.362厘，对息口较敏感嘅2年期债息跌5.34个基点，至4.0921厘。美汇指数一度回落0.3%至101.31，日圆曾跌0.11%至161.95兑每美元。加密货币「一哥」比特币最多急滑4.64%，至58055美元。

下一支持位22800/22600

日经指数及道指均再创新高，惟港股跌跌不休，恒指昨日低开23点，见23388已为全日高位所在，其后跌势持续，最多跌433点至22978低位，其后跌幅略为收窄至335点，报收23076，险守二万三大关。不过至夜期及ADR时段虽一度反弹逾百点，可惜最后仍偏软，今早黑期时段于23000边徘徊。港股喺外围股市节节上升之际，斯人独憔悴，主要系唔少资金进行配对交易pair tarde，于亚洲区内买入日韩台股份，同时沽出港股，令恒指考验23000大关。除非内地推出大规模刺激措施，吸引资金重返港股市场，否则目前资金流向下，港股仍有下调压力。恒指下一支持为22800/22600，22600水平为去年1月低位19260至本年1月高位28056整段升幅回调0.618，料至此水平有技术反弹。不过反弹则面对重重阻力。即使今日港股于23000水平喘定并于超卖后反弹，首个阻力为23200-23300，下一阻力23400-23500即100周线及5日线水平，至于10日线于24000暂时更为遥不可及，20日线24500-24600亦为下降轨阻力所在，除非大市能反弹重返此水平企稳，否则仍难扭转目前弱势。

古天后