恒指半日跌432点 阿里挫4.7% 舜宇泻12%｜港股开市

港股今早曾跌逾500点，恒指低开124点，一开市已失守两万三关口，其后股市继续寻底，临近中午最多跌558点，低见22518点；半日收报22644点，跌432点或1.87%，成交额1,834.28亿元。科指半日大跌146点或3.31%，报4259点。

阿里巴巴（9988）继续寻底，半日跌4.7%，报90.45元。腾讯（700）跌1.8%；美团（3690）跌近0.4%；网易（9999）逆市升1.5%。

苹果旗下MacBook及iPad等产品加价，iPhone虽然暂未列入今次加价范围，但暗示将来亦可能加价。苹果周四股价收跌6.12%后，港股「苹果概念股」及手机相关股受拖累。舜宇光学（2382）跌12.3%；高伟电子（1415）跌9.8%；瑞声科技（2018）跌7.3%；丘钛科技（1478）跌6.1%；小米（1810）跌约3.5%。联想（992）亦跌半成。

晶片股亦挨沽，中芯（981）跌6.5%；华虹宏力（1347）跌4.8%；天数智芯（9903）更跌13%。XL二南方海力士 （7709）及XL二南三星（7747）跟随正股急跌，分别大跌16.6%及15.5%。

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美股周四个别发展，道指曾破顶升逾800点，但升幅逐步收窄，收市仅升71点或0.14%，报51920点；标指跌不足1点或0.01%，报7357点；纳指，则连跌4日，收跌118点或0.46%，报25358点；反映中国概念股表现的金龙指数跌2.7%，报5690点。

美光业绩超预期，股价曾飙19.7%，收市升15.7%。闪迪（SNDK）亦大升逾21%。不过苹果收市挫6.1%，该集团宣布对旗下Mac及iPad等产品加价，最多加价300美元，指出消费电子行业正面临前所未有的挑战，AI数据中心急速扩张，导致记忆体及存储需求出现异常激增，「从未见过零件价格上涨如此快、幅度如此大」，并暗示其他产品亦将加价。

储局「三把手」称现息口可遏通胀

经济数据方面，美国联储局传统关注的通胀指标，美国5月个人PCE物价指数按年升4.1%，符合预期；按月升0.4%，略低于预期的0.5%。个人PCE虽创逾3年新高，但按月升幅低预期，缓和市场对通胀的忧虑。

另外，有联储局「三把手」之称的纽约联储银行行长威廉斯(John Williams)表示，目前通胀水平明显偏高，但现行利率完全具备条件将通胀引导回2%的长期目标。

港股方面，恒指低开124点，开报22952点。友邦（1299）低开逾3.9%，报69.35元。阿里巴巴（9988）再创52周低，开报92元，跌3.1%。美团（3690）亦跌0.5%；腾讯（700）跌0.8%；小米（1810）跌1.4%。不过网易（9999）逆市升3.3%。

极兔速递拟斥资20亿回购

滔搏（6110）今早复牌高开6.3%，该公司澄清并未接到耐克（Nike）就终止与该公司于中国内地的线上经销安排而发出任何正式通知。

极兔速递（1519）高开2.3%，该公司拟斥资最多20亿元，回购不超过9.67亿股B类股。

科拓首挂升178% 中科闻歌升八成

今早有6只新股挂牌，科拓股份 （2272）开报110.1元，较招股价39.55元高出178.4%；中科闻歌 （1956）开报110元，较招股价60.7元高出81.2%；芯碁微装 （9630）开报439元，较招股价252.73元高出73.7%；MERDEKA GOLD （6228）开报26.6元，与招股价相同；领益智造 （1688）开报10.8元，较招股价10.18元高6.1%；圣邦股份（3661）则开报105.1元，较招股价85.2元高23.4%。

北水动向方面，周四净卖出港股88.74亿港元。建滔集团 (148)、中芯国际 (981)、建滔积层板 (1888)分别获净买入28.31亿港元、26.37亿港元、15.07亿港元；盈富基金 (2800)、阿里巴巴(9988)、腾讯控股 (700)分别遭净卖出43.79亿港元、22.52亿港元、4.77亿港元。