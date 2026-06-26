恒指低开124点 阿里跌3% 友邦挫近4% 滔搏复牌反弹6%｜港股开市

美股周四个别发展，道指曾破顶升逾800点，但升幅逐步收窄，收市仅升71点或0.14%，报51920点；标指跌不足1点或0.01%，报7357点；纳指，则连跌4日，收跌118点或0.46%，报25358点；反映中国概念股表现的金龙指数跌2.7%，报5690点。

美光业绩超预期，股价曾飙19.7%，收市升15.7%。闪迪（SNDK）亦大升逾21%。不过苹果收市挫6.1%，该集团宣布对旗下Mac及iPad等产品加价，最多加价300美元，指出消费电子行业正面临前所未有的挑战，AI数据中心急速扩张，导致记忆体及存储需求出现异常激增，「从未见过零件价格上涨如此快、幅度如此大」，并暗示其他产品亦将加价。

储局「三把手」称现息口可遏通胀

经济数据方面，美国联储局传统关注的通胀指标，美国5月个人PCE物价指数按年升4.1%，符合预期；按月升0.4%，略低于预期的0.5%。个人PCE虽创逾3年新高，但按月升幅低预期，缓和市场对通胀的忧虑。

另外，有联储局「三把手」之称的纽约联储银行行长威廉斯(John Williams)表示，目前通胀水平明显偏高，但现行利率完全具备条件将通胀引导回2%的长期目标。

港股方面，恒指低开124点，开报22952点。友邦（1299）低开逾3.9%，报69.35元。阿里巴巴（9988）再创52周低，开报92元，跌3.1%。美团（3690）亦跌0.5%；腾讯（700）跌0.8%；小米（1810）跌1.4%。不过网易（9999）逆市升3.3%。

极兔速递拟斥资20亿回购

滔搏（6110）今早复牌高开6.3%，该公司澄清并未接到耐克（Nike）就终止与该公司于中国内地的线上经销安排而发出任何正式通知。

极兔速递（1519）高开2.3%，该公司拟斥资最多20亿元，回购不超过9.67亿股B类股。

北水动向方面，周四净卖出港股88.74亿港元。建滔集团 (148)、中芯国际 (981)、建滔积层板 (1888)分别获净买入28.31亿港元、26.37亿港元、15.07亿港元；盈富基金 (2800)、阿里巴巴(9988)、腾讯控股 (700)分别遭净卖出43.79亿港元、22.52亿港元、4.77亿港元。