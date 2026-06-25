苹果产品加价 股价急插5% 累纳指挫逾1% 库克曾称记忆体成本加幅如「百年洪水」

美国联储局传统关注的通胀指标出炉，5月个人消费支出（PCE）物价指数创逾3年新高，但按月升幅低预期，市场对通胀忧虑缓和。另一边厢，苹果（AAPL）产品加价，拖累科技股气氛。美股三大指数走势各异，道指升逾500点，纳指大跌逾1%。

道指早段报52419点，升571点；标指报7365点，升7%；纳指则报25123点，大跌353点或1.4%。

苹果暗示加价陆续有来

苹果劲跌5%，该集团宣布对旗下Mac及iPad等产品加价，最多加价300美元，指出消费电子行业正面临前所未有的挑战，AI数据中心急速扩张，导致记忆体及存储需求出现异常激增，「从未见过零件价格上涨如此快、幅度如此大」，并暗示其他产品亦将加价。苹果行政总裁库克上周形容，「这是百年一遇的洪水，40多年来，我从未见过这样的景象。」

大型科技股挨沽

市场忧虑晶片价格上升影响科技公司盈利，大型明星股挨沽，微软（MSFT）跌2%，Google母企Alphabet（GOOG）及Meta（META）挫逾1%。

美光绩后曾飙两成

美光业绩超预期，股价一度急飙19.7%，其后升幅收窄至升10%。闪迪（SNDK）亦大涨13%；高通（QCOM）升5%。

美5月PCE按月升0.4%低预期

另外，美国5月个人PCE物价指数按年升4.1%，符合预期；按月升0.4%，略低于预期的0.5%。至于PCE物价指数按年升3.4%，按月升0.3%，均符合预期。

Annex资产管理首席经济策略师Brian Jacobsen指出，通胀及消费者最焦虑时期或已过去，只要汽油价格持续回落，通胀预期亦将随之下降。