六福全年纯利逾20亿创新高 「消费者适应高金价」 今季港澳同店销售劲升40%

六福集团（590）公布，截至今年3月底全年纯利20.46亿元，按年升86%，创历史新高；收入172.1亿元，按年升29%。该公司拟派末期息每股1.02元，按年大升86%，全年共派1.57元，增43%，派息比率45%。

整体同店销售转增长18%

六福指，期内整体同店销售增长为17.9%，扭转去年同期的倒退25.1%。当中黄金及铂金产品的同店销售增长18.4%，定价首饰产品则增长16.7%。该公司指，期内受惠于金价上行，加上定价首饰产品销售占比提升，整体毛利率提升3.6个百分点，至36.7%。按业务地区划分，期内香港、澳门及海外市场的整体同店销售转增长20.8%；内地同店销售亦增长4.9%。

六福又指出，于新财年的4月至6月21日期间，香港、澳门及海外市场的同店销售录得逾40%增长，内地市场整体同店销售增长则超过20%。

六福表示，消费者已逐渐适应高金价，故未对黄金饰品需求构成显著负面影响，而尽管地缘政治风险持续升温，内地宏观经济未见明显改善，但内地政府正大力促进内需及推出多项政策扶持楼市及资本市场，故对内地中长线业务前景仍审慎乐观。

今年度目标进驻2个海外市场

该公司指出，上个财年已开始新三年企业策略，以「海外市场拓展」、「市场导向产品」及「营运效益优化」作为三大重心，该企看好海外市场庞大发展潜力，目标于2026/27财年进驻最少2个国家或地区，净增长30间海外店舖。

CEO黄伟常：内地新黄金增值税带旺香港生意

六福主席兼行政总裁黄伟常表示，宏观经济前景不明朗，加剧金价波动，但该公司下半财年的表现显著优于上半财年，创下多项关键盈利指标的历史新高，包括定价首饰产品销售显著增长，带动毛利率及毛利均突破新高。他又指，随著内地新黄金增值税政策实施后，港澳市场与内地市场的产品价差扩大，吸引更多消费者到港澳地区购买黄金饰品，有利港澳市场的零售表现。