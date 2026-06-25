Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六福全年纯利逾20亿创新高 「消费者适应高金价」 今季港澳同店销售劲升40%

股市
更新时间：21:17 2026-06-25 HKT
发布时间：21:17 2026-06-25 HKT

六福集团（590）公布，截至今年3月底全年纯利20.46亿元，按年升86%，创历史新高；收入172.1亿元，按年升29%。该公司拟派末期息每股1.02元，按年大升86%，全年共派1.57元，增43%，派息比率45%。

整体同店销售转增长18%

六福指，期内整体同店销售增长为17.9%，扭转去年同期的倒退25.1%。当中黄金及铂金产品的同店销售增长18.4%，定价首饰产品则增长16.7%。该公司指，期内受惠于金价上行，加上定价首饰产品销售占比提升，整体毛利率提升3.6个百分点，至36.7%。按业务地区划分，期内香港、澳门及海外市场的整体同店销售转增长20.8%；内地同店销售亦增长4.9%。

六福又指出，于新财年的4月至6月21日期间，香港、澳门及海外市场的同店销售录得逾40%增长，内地市场整体同店销售增长则超过20%。

六福表示，消费者已逐渐适应高金价，故未对黄金饰品需求构成显著负面影响，而尽管地缘政治风险持续升温，内地宏观经济未见明显改善，但内地政府正大力促进内需及推出多项政策扶持楼市及资本市场，故对内地中长线业务前景仍审慎乐观。

今年度目标进驻2个海外市场

该公司指出，上个财年已开始新三年企业策略，以「海外市场拓展」、「市场导向产品」及「营运效益优化」作为三大重心，该企看好海外市场庞大发展潜力，目标于2026/27财年进驻最少2个国家或地区，净增长30间海外店舖。

CEO黄伟常：内地新黄金增值税带旺香港生意

六福主席兼行政总裁黄伟常表示，宏观经济前景不明朗，加剧金价波动，但该公司下半财年的表现显著优于上半财年，创下多项关键盈利指标的历史新高，包括定价首饰产品销售显著增长，带动毛利率及毛利均突破新高。他又指，随著内地新黄金增值税政策实施后，港澳市场与内地市场的产品价差扩大，吸引更多消费者到港澳地区购买黄金饰品，有利港澳市场的零售表现。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
素海霖被捕 港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注
00:49
素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕
突发
4小时前
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
01:21
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
突发
9小时前
陈敏儿安息礼丨长子廖文哲落泪致辞 与母曾无所不谈到保持距离：佢话我知咩系无条件嘅爱
02:30
陈敏儿安息礼丨长子廖文哲落泪致辞 与母曾无所不谈到保持距离：佢话我知咩系无条件嘅爱
影视圈
6小时前
陈敏儿安息礼丨曝光「最后说话」豁达看生死  邓萃雯哽咽揭遗憾：以为佢冇事、康复
04:32
陈敏儿安息礼丨曝光「最后说话」豁达看生死  邓萃雯哽咽揭遗憾：以为佢冇事、康复
影视圈
5小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年81岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年81岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
2小时前
鲗鱼涌地盘惊传「炸弹」再现 爆炸品处理课赶至 证实为巨石安排吊走
00:59
鲗鱼涌地盘惊传「炸弹」再现 爆炸品处理课赶至 证实为巨石安排吊走
突发
4小时前
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
影视圈
7小时前
港男出「一屎桥」博特快公屋 惨情直送精神科困足20几日 零收入兼被当旷工｜Juicy叮
港男出「一屎桥」博特快公屋 惨情直送精神科困足20几日 零收入兼被当旷工｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
02:30
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
影视圈
9小时前