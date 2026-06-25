瑞士百达吁寻求抗通胀投资 分散AI风险 看好公用事业及基建资产

市场资金追逐AI概念股，瑞士百达资产管理特色股票投资高级投资经理魏嘉利（James Wigley）表示，公司采取全球优质股息（Global Income Quality）策略，以分散风险，让客户在AI泡沫爆破时仍有盈利。该策略为投资一些拥有或营运有形资产的公司，其可抗通胀、稳定派息等优势。

他解释，美国可能只可靠印银纸解决财赤问题，在该环境下，应寻求抗通胀的资产；其次，美国拟将工厂搬回本土国家，而在兴建工厂时，或要重建基础设施，此带来投资机遇；最后，能源安全问题方面，欧洲国家过去依赖从俄罗斯进口能源，在俄乌和中东战争后，对能源需求迫切。

他指出，相比MSCI的产业配置，公司在该策略下可能超配（overweight）公用事业、能源基础设施、交通基础设施、房地产等产业。他续指，现时市场上约32%资金配置科技，以及约2%资金配置公用事业；而公司在该策略下分别有约3%，以及约28%。被问及亚洲市场的投资机遇，他认为泰国的一家电讯公司具吸引力，因为当地行业整合，行内只有两家公司，市场占有率各占一半；另有一家中国电力公司。