渣打下调恒指未来一年目标至25500点 最熊见21500点 倡「选股唔选市」

渣打财富方案首席投资办公室公布最新市场展望，将恒指12个月基本目标预测由首季时的28000点至29000点，降至25500点至26500点，最差跌至21500点至22500点。

中东局势前景仍不明确

渣打北亚区投资总监郑子丰表示，美伊继续和平谈判，霍尔木兹海峡有望或在几星期内重新开放，但石油运输何时恢复至正常水平，以及黎巴嫩军事冲突何时停止等因素，仍带来不确定性，加上美国潜在大型新股上市造成的流动性影响，及美国中期选举将至，股市波动性加大，资金追逐AI板块，将恒指12个月基本目标下调至25500点至26500点。

恒指基本目标25500点 乐观望29000点

惟郑子丰亦提醒，如果封锁速解除，石油运输量恢复正常，恒指有望重返先前预测的28000至29000点。相反若中东僵局持续、地缘政治风险加剧，美国加息提前，令流动性紧缩，大市或进一步跌至21500至22500点。

指数未纳入AI股 成港股跑输主因

谈及港股今年以来明显跑输外围股市，郑子丰分析指出，主要原因在于环球主要央行维持高利率，促使资金在不同市场间快速轮动，年初至今已对港股构成明显冲击。此外，港股主要指数的成分股结构未能与时俱进，尚未纳入受惠于AI资本开支的相关个股，仍滞留于传统科技股。他指，尽管今年已有数家直接受惠AI浪潮的公司来港上市，且股价表现亮眼，但目前仍未获纳入主要指数；即便部分个股刚被纳入科指，其权重也极低，对指数整体表现贡献有限。相较之下，韩国、台湾等市场指数已更充分反映AI相关产业链，因此港股明显跑输。

建议AI个股入指数 权重需高于1%

不过，郑子丰也强调，中长线依然看好港股，并认为当前港股仍处于「选股唔选市」的格局。他预期，只有当AI相关新股被全面、有代表性地纳入全球市场关注的核心指数，且权重不再低于1%时，港股才可能出现明显转势。

韩股两大晶片股集中风险高

至于韩股方面，郑说，对亚洲（除日本外）整体持正面看法，其中最看好台湾、香港，以及相对跑输的印度，而韩国则持更为审慎态度。他解释，韩国指数高度集中于两只AI内存晶片股，该两只股份周期性极强；当前不少杠杆产品挂钩该两只股份，波动风险显著；及中港两地未来几个月将有多家大型记忆体企业IPO，企业在资金充足下产能将得以扩张，进而压制存储晶片价格，这或使韩国市场面临下行牵连风险。

料美国今年息口不变 明年上半年减息

渣打财富方案首席投资办公室预期，美国联储局下次减息的时间是明年上半年。渣打固定收益和货币首席投资总监梁文伟表示，做出该预测主因在于美伊战争即将有解决方案，有望改善通胀前景；及美国就业数据虽表面稳健，但新增岗位可能多集中于世界杯带动的餐饮旅游等短期行业，下半年就业市场或趋缓；另外联储局新任主席已启动5个专项小组，重点研究AI对美国经济生产力的影响，若AI确能提升效率，将可抑制美国未来的结构性通胀压力。

渣打香港投资策略主管陈正荦补充说，最新油价已跌破70美元，随著中东局势缓和会削弱能源价格对通胀的支撑作用，从而降低市场对联储局加息的预期；与此同时，美国经济本身也存在多重隐忧，例如平均时薪增速持续放缓，制造业PMI显示的就业分项指数收缩程度已达金融海啸以来最严重水平（剔除疫情特殊时期），因此判断联储局下半年有条件维持利率不变。

日圆跌穿160 增干预预期

关于汇率走势，陈正荦指出，日圆上半年因高油价冲击与美元强势而表现疲弱。然而，随著日本央行下半年仍有进一步加息的空间，加上日圆兑美元汇价跌破160大关后，官方干预的预期升温，可望为日圆提供反弹支撑。因此，他对日圆后市并不悲观，预估未来12个月内有机会回升至155的水平。

人民币未来一年或升至6.7

在人民币方面，陈正荦则认为，未来一年有望挑战6.7关。这主要受惠多个因素，包括中国人民银行透过中间价引导人民币温和升值；中国出口结构优化，高附加值产品比重提升，例如集成电路出口年增率已超过一倍；贸易顺差扩大，企业结汇需求随之增强；及在地缘政治不确定性背景下，全球资金趋向多元化配置，也为人民币带来额外支撑。