恒大物业卖盘交易谈判终止 清盘人另觅买家 股价一度挫逾27%

恒大物业（6666）公布，公司获清盘人告知，潜在卖方与潜在买方之间的谈判已终止，双方并未就潜在交易订立任何正式或具法律约束力的买卖协议。受消息影响，恒大物业股价受压，一度急跌27%至0.74元；暂报0.78元，续跌逾23%。

公告指出，清盘人正积极与其财务顾问持续磋商，寻求其他潜在买家，收购由中国恒大及CEG Holdings所持有的恒大物业控股权益，即有关潜在交易。

公告又指，为遵守收购守则第3.7条，公司将继续每月刊发公告，直至刊发载有根据收购守则第3.5条作出要约的确实意向公告，或载有不拟进行要约决定的公告为止。