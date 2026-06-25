维他奶全年多赚17%增派息 暂无计划加价 CEO：香港消费环境仍然具活力

维他奶（345）截至今年3月底止全年纯利2.74亿元，按年升17%。集团派末期息13.5仙，连同中期息4仙，全年共派17.5仙，按年升23%。维他奶股价绩后一度飙升9%，报6.95元。维他奶行政总裁陆博涛指，现阶段无计划加价，相信品牌定价在市场上处于合理水平。

陆博涛认为，本港出现北上消费现象，应从两方面看，既有消费北移，也有旅客来港消费，认为香港本地消费环境仍然具活力，在即饮、便利店等特定渠道表现良好。他又称，本港业务的维他天地表现疲弱，主要受去年学校假期日数较多，例如台风假影响，加上部分场地合约结束，令业务受压，惟目前已恢复增长。

维他奶行政总裁陆博涛（右二）指，现阶段无计划加价，相信品牌定价在市场上处于合理水平。

内地传统渠道转向茶饮店 已重组销售团队

中国内地业务方面，陆博涛指出，消费者消费模式正发生转变，传统零售渠道消费正在减少，消费者转向茶饮店、咖啡店等餐饮渠道，以及零食连锁店、会员制商店和电商等新兴渠道。他称，该集团已重组内地销售管理团队，加强在新渠道的执行力，同时继续巩固传统渠道的市场份额。

与油价相关原料双位数升幅 已锁定部分价格

维他奶首席财务总监吴茵虹表示，受中东局势影响，原材料成本压力上升，该集团已锁定部分价格，惟与油价相关的原材料录得双位数升幅，正透过与供应商沟通及锁定长期合约应对。她形容，本财年是「充满变化的一年」，面对市场竞争环境激烈及地缘政治不明朗，将专注推进营运模式演变及提升组织架构能力，为未来实现持续增长作好准备。

期内，收入60.61亿元，按年跌3%，每股盈利26.3仙。毛利率由51.3%微跌至50%，受贸易促销开支增加、价格下调及销量下降影响，惟原材料成本下降等抵销部分有关影响。

港植物奶及茶类维持领导地位

香港业务收入21.9亿元，按年跌3%，受澳门及维他天地业务表现疲弱影响，但在北上消费的趋势下，香港的植物奶及茶类产品维持领导地位。内地业务收入32亿元，按年跌5%，受传统渠道疲弱影响，但新渠道增长强劲，集团表示已重组销售团队应对市场变化。

至于澳洲及新西兰业务收入创新高，录5.7亿元，按年升4%，经调整经营亏损大幅收窄48%；新加坡业务收入1.5亿元，升9%，豆腐业务带动增长并重返盈利。

另外，维他奶期内录得出售上海厂房收益1.51亿元，集团去年12月与上海松江区政府签订协议，将上海厂房土地及建筑物纳入「城中村改造项目」，总代价约1.76亿元，扣除成本后录得净收益。