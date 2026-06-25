维他奶全年多赚17%增派息 「守护核心业务仍是焦点策略」

维他奶国际（345）公布，截至今年3月底止全年纯利2.74亿元，按年升17%。集团派末期息13.5仙，连同中期息4仙，全年共派17.5仙，按年升23%。维他奶股价绩后一度飙升9%，报6.95元。

期内，收入60.61亿元，按年跌3%，每股盈利26.3仙。毛利率由51.3%微跌至50%，受贸易促销开支增加、价格下调及销量下降影响，惟原材料成本下降等抵销部分有关影响。

港植物奶及茶类维持领导地位

香港业务收入21.9亿元，按年跌3%，受澳门及维他天地业务表现疲弱影响，但在北上消费的趋势下，香港的植物奶及茶类产品维持领导地位。该集团指，「守护核心业务仍是焦点策略」，将于新财年首季度推出新品牌推广活动及新产品，以推动其类别及扩大市场份额，包括大红袍手指柠檬茶等，并拓展电商业务，同时制定计划重塑澳门及维他天地业务。

内地业务冀复兴传统渠道增长

内地业务收入32亿元，按年跌5%，受传统渠道疲弱影响，但新渠道增长强劲，集团表示已重组销售团队应对市场变化。展望新财年，该集团将推动产品创新及积极进驻会员制商店、零食店等新兴渠道，目标复兴传统渠道增长，维他奶及维他品牌将通过新产品推出及市场推广活动巩固领导地位。

至于澳洲及新西兰业务收入创新高，录5.7亿元，按年升4%，经调整经营亏损大幅收窄48%；新加坡业务收入1.5亿元，升9%，豆腐业务带动增长并重返盈利。

该集团表示，尽管地缘政治及宏观经济不确定性持续，但对自身基本因素及长远定位充满信心，将继续致力为股东及持份者创造可持续增长价值。

另外，维他奶期内录得出售上海厂房收益1.51亿元，集团去年12月与上海松江区政府签订协议，将上海厂房土地及建筑物纳入「城中村改造项目」，总代价约1.76亿元，扣除成本后录得净收益。