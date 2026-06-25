SK海力士赴美上市刺激股价升13% 倘估值追上美光 分析料再升三成

南韩记忆体股SK海力士拟赴美上市集资最高约295亿美元，加上美光科技（MU）周三美股盘后公布业绩远胜预期，带动AI及存储相关股造好，其中SK海力士（韩：000660）股价逼近300万韩元，最高曾见2,987,000韩元，收市报2,917,000韩元，升逾13%；在港上市的南方两倍做多海力士（7709）则收报182.4元，升18.44%。据外媒引述Eugene Asset Management投资总监Ha SeokKeun指出，假设美光维持目前估值，SK海力士将具有明显重估空间，基本预测是韩国上市股份可再升约30%，ADR则可能有约45%上升空间。

集资规模最高295亿美元

据外媒报道，SK海力士拟透过纳斯达克上市发行1,779万股ADR，集资规模最高45.45万亿韩元（约295亿美元），将主要用于扩充产能，以及采购极紫外光（EUV）微影设备，以强化先进制程布局。公司预期7月10日开始交易，但上市进程仍可能视市场状况调整。

根据拟议的发行规模计算，SK海力士的ADR发行将跻身有史以来规模最大的首次股票发行前三名，具体排名取决于汇率因素，但据彭博汇编数据显示，此次发行规模可与沙特阿美于2019年集资294亿美元的IPO相比。

焦点或从需求转向执行能力

财富管理公司Fibonacci Asset Management Global行政总裁Jung In Yun表示，未来关注焦点将从需求转向执行能力，尤其是SK海力士能否顺利扩充高频宽记忆体（HBM）产能，以及达成在美国设定的积极生产目标。他又指，「ADR与普通股之间可能出现部分套利交易，但这应视为提升市场流动性与价格形成效率的正面发展，而非造成股东权益稀释的因素」。

美国机构及散户更容易投资

另一方面，除了Eugene Asset Management看好SK海力士具重估空间外，Jupiter Asset Management同样预计，若SK海力士2027年预测市盈率追上美光，韩股可再升约30%。该行投资经理Sam Konrad指出，ADR可让美国机构及散户更容易投资韩国记忆体产业。由于未来数年记忆体需求可能持续高于供应，SK海力士估值至少应与美光看齐。

汇丰大幅上调目标价38%

汇丰分析师周四亦将SK海力士韩股目标价上调38%，理由是全球投资者更容易接触到该公司，从而提高其估值。 该行指出，过去13年美光估值平均较SK海力士高出35%，主要由于美光较容易获美国投资者买入、股东回报政策较吸引，以及盈利基数较小，从而带来更强劲的升幅。汇丰对SK海力士潜在ADR上市持正面看法，并在原有2.8倍市帐率估值基础上加入20%溢价。

或重新定位为AI基础设施公司

Reed Capital投资总监Gerald Gan认为，另一个估值催化剂，是投资者可能逐渐把SK海力士由周期性记忆体生产商，重新定位为具战略价值的AI基础设施公司。他对SK海力士的估值重估更为乐观，预计潜在上升空间可达60%至70%。

今次上市亦被视为对「韩国折让」的重要考验。SK海力士和美光科技都处于相同的记忆体晶片周期中，但这家韩国巨头的股价一直低于美光科技。若SK海力士在美国上市后估值成功向美光靠拢，不但可提升其自身市值，也可能成为其他韩国企业赴美发行ADR的参考案例。

相关文章：美光业绩超预期 下季收入指引创新高 料记忆体缺货至2027年 盘后飙逾16%