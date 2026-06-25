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SK海力士股价逼近300万韩元 在港上市ETF升逾两成 分析：赴美发ADR助提升估值

股市
更新时间：14:02 2026-06-25 HKT
发布时间：14:02 2026-06-25 HKT

南韩记忆体股SK海力士拟赴美上市集资最高约295亿美元，加上美光科技（MU）周三美股盘后公布业绩远胜预期，带动AI及存储相关股造好，其中SK海力士（韩：000660）股价逼近300万韩元，最高曾见2,987,000韩元，暂报2,947,000韩元，升逾14%；在港上市的南方两倍做多海力士（7709）更升约22%。有分析师认为，SK海力士赴美上市有助通过产能扩张和扩大外资准入来提升公司估值。

集资规模最高295亿美元

据外媒报道，SK海力士拟透过纳斯达克上市发行1,779万股ADR，集资规模最高45.45万亿韩元（约295亿美元），将主要用于扩充产能，以及采购极紫外光（EUV）微影设备，以强化先进制程布局。公司预期7月10日开始交易，但上市进程仍可能视市场状况调整。

根据拟议的发行规模计算，SK海力士的ADR发行将跻身有史以来规模最大的首次股票发行前三名，具体排名取决于汇率因素，但据彭博汇编数据显示，此次发行规模可与沙特阿美于2019年集资294亿美元的IPO相比。

焦点或从需求转向执行能力

财富管理公司Fibonacci Asset Management Global行政总裁Jung In Yun表示，未来关注焦点将从需求转向执行能力，尤其是SK海力士能否顺利扩充高频宽记忆体（HBM）产能，以及达成在美国设定的积极生产目标。他又指，「ADR与普通股之间可能出现部分套利交易，但这应视为提升市场流动性与价格形成效率的正面发展，而非造成股东权益稀释的因素」。

相关文章：美光业绩超预期 下季收入指引创新高 料记忆体缺货至2027年 盘后飙逾16%

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