港股本月重要支持22900至23000｜古天后

6月25日，大致多云，部份时间有阳光，有几阵骤雨。随着更多运油轮驶过霍尔木兹海峡，纽约期油自3月初以来首次跌穿每桶70美元，加上美国债息向下，美股道指周三早段上升，但标指与纳指则先升后跌；不过现货金价自去年11月以来首度失守4000美元关口。美市收市，道指收市仍升182点或0.35%，报51848；标指跌7点或0.1%，报7358；纳指跌110点或0.43%，报25476。

重磅股中，Alphabet晋身道指成份股，股价一度弹逾2%，收市转跌0.2%；亚马逊回吐超过2%；SpaceX又跌3.5%，收市仍跌1.1%。高通将于2028年中，推出专为人工智能（AI）设计的数据中心中央处理器（CPU），但股价跌3.3%。市场注视记忆晶片巨擘美光科技（Micron）收市后公布的业绩，股价一度炒高3%，收市倒跌0.4%，不过盘后公布业绩，又再重上1200楼上，盘中曾回调至20日线附近，强势股到20日线附近，守到就系再博上车嘅机会，只要摆好止蚀，可以博一博。

人工智能（AI）晶片商Cerebras公布上市后首份业绩，上季亏损1400万美元，今年收入预测亦逊色，股价急跌19.5%。雪佛龙跌2.6%，为跌幅最大道指成份股；家得宝（Home Depot）升5.7%，为升幅最大道指成份股。

摩根大通相信美股正朝向「蓝天」（Blue Sky）情景，主要因为盈利较预期强劲，以及美国与伊朗达成潜在和平协议，因此标指今年底目标从7600点，调升至7800点，即较周二收市有近6%上升空间。美国10年期债息一度滑落9.2个基点，报4.396厘，对息口较敏感的2年期债息降6.3个基点至4.137厘。美汇指数曾扬0.39%，报101.8，彭博美元现货指数升0.38%，创7个月新高；日圆跌0.17%，低见161.85兑每美元。加密货币「一哥」比特币一度挫6.4%，报59029美元，失守6万美元。

美元强势，现货金价最多下滑3.7%，跌至3959.02美元。麦格理最新预测金价今年第三季见4450美元，较原先估算低3.3%，第四季估计为4300美元，亦较之前预算低2.3%，理由系中东冲突结束，削弱黄金的避险需求，同时面对加息前景及美元转强。

恒指倘企稳23400 有望反弹

港股终止五连跌，恒指高开84点后，大部份时间喺23400水平徘徊，午后最多升229点，见23565，收市升幅收窄至75点，报23412。至夜期时段，市场等待美光盘后公布业绩，夜期及ADR偏软，回落至23300水不。不过美光业绩公布后，股价急升，带动纳指期货回升，日韩股市做好，黑期亦随之重上23400水平，料今早港股有望借势反弹。港股目前处于100周线附近约23400水平，低位约23200不容再失，否则有机会进一步向一考验22900-23000，即由2024年低位14794升至今年1月高位28056回调黄金比回调0.382即22989。

相反，如大市于23400有支持，则有望反弹，首个阻力为5日线约23750，下一阻力为10日线约24150，至于5周线24440，亦接近下降轨通道顶部，过得到呢一关，就要睇条20MA 24675企唔企得返，企唔返条20日线，港股都仲未脱离危险期。

至于仲有冇本事弹高啲，就真系要睇啲均线排列有冇改善，以目前走势睇，港股仍然系只有反弹，但处于一浪低一浪嘅下跌走势之中。

古天后