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高通料数据中心业务创150亿美元收入 微软及Meta成客户 盘后飙涨13%

股市
更新时间：11:35 2026-06-25 HKT
发布时间：11:35 2026-06-25 HKT

高通（Qualcomm，QCOM）宣布微软及Meta将成为其新客户，同时表示随着其业务从核心智能手机晶片领域拓展到其他领域，预期数据中心业务到2029年将创造150亿美元收入。消息令高通周三股价盘后上涨12.95%，收报222.97美元；而为高通许多晶片提供基层技术的Arm（ARM），盘后股价亦升逾7%，收报384.75美元。

2029年晶片收入有望翻倍

据路透报道，高通财务总监Akash Palkhiwala在投资者推介会上表示，数据中心业务将在2027财年带来50亿美元收入，其中10亿美元来自新的客制化晶片客户。

Palkhiwala预计，到2029年，来自智能手机核心业务以外的晶片收入将达400亿美元，高于先前预估的220亿美元，届时手机业务将仅占晶片收入的三分之一，「将真正实现多元化」。美国银行分析师曾预期，高通在2027至2028财年间，来自数据中心业务的收入约在每年20亿至50亿美元之间，规模相对温和。

另一方面，高通表示微软及Meta将使用其新型AI晶片，并为另外两家未具名的「超大规模资料中心」制造客制化晶片。其中微软将导入一款名为「高频宽运算」（High Bandwidth Compute）的晶片产品，该晶片采用与智能手机与笔记本电脑相同的高成本效益记忆体 ，而Meta将使用其专为AI数据中心设计的新型CPU「Dragonfly C1000」。

美银警告AI市场竞争激烈

不过，美国银行分析师周二在一份客户报告警告，高通如今正重新进入一个快速增长但竞争异常激烈的AI市场，竞争对手包括英伟达（NVDA）等大型现有企业及新兴企业Cerebras（CBRS），同时亦要与其他客制化晶片竞争，包括亚马逊（AMZN）的Graviton和谷歌（GOOGL）的Axion。

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