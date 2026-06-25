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携程首季少赚42% 预告今季收入放缓 股价一度跌近9%

股市
更新时间：10:20 2026-06-25 HKT
发布时间：10:20 2026-06-25 HKT

携程集团（9961）今早公布截至3月底止首季业绩，净利润录25亿元（人民币，下同），按年跌41.6%，基本每股收益3.85元；收入录162.08亿元，按年升17.2%，主要得益于旅游需求的韧性。不过，公司预计第二季收入将按年增长将放缓至约3%至8%；受消息影响，携程股价今早一度跌近9%至322.6元；暂报329.6元，续跌6.8%。

期内，携程各类业务收入中，住宿预订收入65.1亿元，按年升17.5%：交通票务收入60.5亿元，按年升11.7%；旅游度假收入11.3亿元，按年升19.3%；商旅管理收入6.9亿，按年升20.4%；其他收入18.28亿元，按年升35.3%。

首季国际业务增长强劲

公司表示，首季国际各业务板块增长强劲，其中国际平台预订按年增长约65%，入境游预订亦按年增长约90%。

受累高能源价格和地缘政治影响

展望第二季，公司预计净营业收入将按年增长约3%至8%，与第一季度相比，增长速度将显著放缓，并对当季度的利润率及盈利表现产生相应影响。公司表示，这一结果主要受到高能源价格和地缘政治波动等宏观不利因素的直接与间接影响：同时，公司亦就行业标准与合规框架的最新变化，主动进行了相应的运营调整。

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