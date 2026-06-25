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美光业绩超预期 下季收入指引创新高 料记忆体缺货至2027年 盘后飙逾16%

股市
更新时间：10:00 2026-06-25 HKT
发布时间：10:00 2026-06-25 HKT

美光科技（Micron）周三（24日）收市后公布业绩全面超预期！截至5月底2026财年第三季，收入按年增长约346%至414.56亿美元，经调整每股盈利按年增逾12倍至25.11美元，净利润则按年急增近14倍至282亿美元，三者皆远胜市场预期。此外，美光第四财季收入指引再创新高、指引中值较预期高近16%，经调整每股盈利指引中值较预期高22%。受消息带动，美光盘后股价急升近16%，报1,213.96美元。

毛利率升至84.9%

期内，美光经调整毛利率升至84.9%，对比去年同期的39%，增加逾一倍，同样高于预期。至于市场最关心的数据中心和云端业务也大幅超预期，前者收入按年增长逾6倍至115.2亿美元，相当于市场预期约1.7倍；云端储存收入则升约3倍至137.7亿美元，较市场预期高近30%，两项业务合计收入达252.9亿美元，占公司总收入约61%。

按产品划分，DRAM收入按年增逾3倍，NAND快闪记忆体收入增逾2倍，高频宽记忆体（HBM）收入亦连续第二季突破10亿美元。美光表示，AI伺服器需求推动HBM、高容量DRAM及企业级SSD销售持续增长，成为公司业绩增长的核心动力。 

第四季收入料达500亿美元

美光预计，第四财季经调整收入将介乎490亿至510亿美元，中位数500亿美元较市场预期高15.6%，并有望再创单季新高；经调整每股盈利料介乎30至32美元，中位数31美元，较市场预期高约22%。

同时，美光预期第四财季资本支出约100亿美元，较预期约89亿美元高出12%。新增投资将主要用于HBM、先进DRAM及先进封装产能建置。

供应紧张持续至2027年后

美光行政总裁Sanjay Mehrotra表示，受各个市场的AI需求及结构性供应限制影响，记忆体供应紧张局面预计将持续至2027年以后。公司将进一步扩充先进记忆体及封装产能，以满足AI训练、推理及伺服器需求。

他亦表示，AI时代正在提升记忆体和存储的重要性，而这一趋势目前仍处于非常早期阶段。记忆体已经从过去的附属品，转变为决定AI时代生产力的核心引擎。

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