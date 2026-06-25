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新旧科技股天与地 恒指低开23点 阿里跌逾2% 智谱涨7% ｜港股开市

股市
更新时间：09:28 2026-06-25 HKT
发布时间：09:28 2026-06-25 HKT

美国加息预期持续，美汇指数高企，周三曾高见101.8水平，今早轻微回落，暂报101.56水平；美股三大指数个别发展，道指升182点或0.35%，报51848点；标指跌7点或0.1%，报7358点；纳指则跌110点或0.43%，报25476点。

美光绩优 带动AI投资气氛

不过，美光科技（MU）盘后公布上季业绩强劲，收入按年升346%至414.56亿美元，按季亦升74%；经调整纯利按年升1223%至288.57亿美元，按季亦升106%，两者均胜市场预期。该股盘后大升近16%，报1,213.96美元，有望刺激AI投资气氛转好。

亚太区股市方面，日股暂升近2.8%至71100点，韩股更升逾4.3%至8838点。不过，港股恒指今早仍低开23点，报23388点。蓝筹股中，舜宇（2382）及联想（992）开市表现最佳，分别升5.5%及5%。

相反，重磅科技股受压，阿里巴巴（9988）证实起诉美国政府，开市跌逾2%；腾讯（700）跌0.05%；美团（3690）跌0.6%；小米（1810）跌1%，京东（9618）则跌0.7%。

焦点AI股继续有炒作，大模型双雄MINIMAX（100）升4.2%、智谱（2513）更升7%；存储概念股中，澜起科技（6809）升7.2%；兆易创新（3986）升5.9%；PCB概念股建滔集团（148）升5.3%、建滔积层板（1888）亦升4.5%。

金价向下 紫金黄金跌逾3%

金价下跌，黄金相关股亦见下挫，紫金黄金（2259）跌3.4%；同系紫金（2899）跌3.3%；招金（1818）亦跌3%。

哔哩哔哩拟回购最多3亿美元股份

个股消息中，哔哩哔哩（9626）拟未来24个月内回购不超过3亿美元的股份；该股开市报130元，升3%。

北水动向方面，昨日净买入港股157.51亿元，盈富基金（2800）、建滔集团（148）及建滔积层板（1888）分别获净买入61.75亿元、28.16亿元及20.63亿元；而阿里巴巴（9988）、华虹宏力（1347）分别遭净卖出9.48亿元及6.86亿元。   

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