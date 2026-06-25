恒指曾穿两万三 收跌335点 阿里泻4% 舜宇携程双位数下滑 中行被指逃税跌半成｜港股收市

环球市场对AI忧虑纾缓，迎来强势反弹，惟港股独憔悴，恒指一度跌穿23000大关，收市报23076点，大跌335点，续见逾一个月低位。大市成交3257亿元；北水亦沽货，转净流出88.7亿元。

重磅科网股继续遭抛售，阿里巴巴（9988）遭美国AI公司Anthropic指控，违规取用其旗下Claude人工智能模型，促请特朗普政府采取行动。阿里股价劲跌4.4%报95元，见1年4个月新低。小米（1810）插2.9%报22.3元；美团（3690）跌2.4%报66.1元；腾讯（700）挫1.7%报421.4元。四股拖累恒指134点跌幅。

中国银行（3988）大跌5.3%收报4.99元。消息面上，中行被指逃避缴纳税项近24亿元人民币，遭到审计署通报。携程（9961）绩后急泻10.9%报315元；舜宇（2382）亦挫11.7%报67元，是表现最差蓝筹股。

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外围股市向好下，港股恒指今早仍低开23点，其后跌幅更持续扩大，最多跌408点，低见23004点，一度逼近23000点关口，半日报23090点，跌321点或1.37%，半日成交1,743亿元；科指中午报4404点，跌74点或1.66%。

蓝筹股中，创科实业（0669）逆市升5.85%，报128.4元，为表现最好蓝筹；舜宇光学科技（2382）则成表现最差蓝筹，大跌10.34%；携程（9961）紧随其后，绩后急跌10.29%，中午报317.2元。

哔哩哔哩回购 逆市升近3%

大型科网股普遍受压。阿里巴巴（9988）半日跌4.23%；百度（9888）跌3.55%；小米集团（1810）跌3.57%；京东集团（9618）跌2.62%；美团（3690）跌1.62%；腾讯控股（700）跌1.26%。

相较之下，哔哩哔哩（9626）逆市升2.93%，主要受惠于公司推出3亿美元股票回购计划，并获大摩发表报告看好其未来30天股价绝对值上升。

美光绩优 利好记忆体概念股

板块方面，受美光（Micron）强劲业绩带动，港股记忆体概念股集体走强。兆易创新（3986）曾升逾13%，股价创历史新高，中午收报105.6元，升7.05%；；澜起科技（6809）亦升4.09%。 ETF方面，南方两倍做多海力士（7709）飙升16%；南方两倍做多三星电子（7747）升9.72%。

另外，金价近期受美元回升及美国加息预期升温拖累，一度失守每盎司4,000美元，黄金相关股份跟随受压，紫金矿业（2899）半日跌5.77%，报27.74元。

中行遭审计署通报 股价跌近半成

个股方面，中国银行（3988）半日跌4.74%，报5.02元。消息面上，中行被指逃避缴纳税项近24亿元人民币，遭到审计署通报。

半导体次新股天数智芯（9903）则逆市造好，受惠于AI算力供需旺盛及GPU国产化率提升，该股盘中最高升8.5%，报8.55元，再创上市以来新高。

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美国加息预期持续，美汇指数高企，周三曾高见101.8水平，今早轻微回落，暂报101.56水平；美股三大指数个别发展，道指升182点或0.35%，报51848点；标指跌7点或0.1%，报7358点；纳指则跌110点或0.43%，报25476点。

美光绩优 带动AI投资气氛

不过，美光科技（MU）盘后公布上季业绩强劲，收入按年升346%至414.56亿美元，按季亦升74%；经调整纯利按年升1223%至288.57亿美元，按季亦升106%，两者均胜市场预期。该股盘后大升近16%，报1,213.96美元，有望刺激AI投资气氛转好。

亚太区股市方面，日股暂升近2.8%至71100点，韩股更升逾4.3%至8838点。不过，港股恒指今早仍低开23点，报23388点。蓝筹股中，舜宇（2382）及联想（992）开市表现最佳，分别升5.5%及5%。

相反，重磅科技股受压，阿里巴巴（9988）证实起诉美国政府，开市跌逾2%；腾讯（700）跌0.05%；美团（3690）跌0.6%；小米（1810）跌1%，京东（9618）则跌0.7%。

焦点AI股继续有炒作，大模型双雄MINIMAX（100）升4.2%、智谱（2513）更升7%；存储概念股中，澜起科技（6809）升7.2%；兆易创新（3986）升5.9%；PCB概念股建滔集团（148）升5.3%、建滔积层板（1888）亦升4.5%。

金价向下 紫金黄金跌逾3%

金价下跌，黄金相关股亦见下挫，紫金黄金（2259）跌3.4%；同系紫金（2899）跌3.3%；招金（1818）亦跌3%。

哔哩哔哩拟回购最多3亿美元股份

个股消息中，哔哩哔哩（9626）拟未来24个月内回购不超过3亿美元的股份；该股开市报130元，升3%。

北水动向方面，昨日净买入港股157.51亿元，盈富基金（2800）、建滔集团（148）及建滔积层板（1888）分别获净买入61.75亿元、28.16亿元及20.63亿元；而阿里巴巴（9988）、华虹宏力（1347）分别遭净卖出9.48亿元及6.86亿元。