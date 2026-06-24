美股轻微反弹 美光绩前受压 金价曾跌穿4000大关 专家忧买方「仓位耗尽」

美股出现反弹，道指早段升逾100点。至于国际油金继续受压，现货金价一度跌穿4000大关。

道指报51173点，升107点；标指报7381点，升16点；25616点，升29点或0.1%。

特朗普：伊朗称不收通行费 油价跌穿70关

美国总统特朗普表示，伊朗已告知，不会向通过霍尔木兹海峡的船只收取通行费、保险费或其他费用。油价下滑，纽约期油报每桶69.84美元，跌4.6%。另外，高息预期下，现货金一度低见每盎司3964美元，大跌3.5%。

美光科技（MU）收市后公布业绩，绩前一度升2%，最新转跌逾1%。市场预计其上季每股盈利达20.57美元，按年增近10倍。

明星股稍造好，亚马逊（AMZN）及Google母企Alphabet（GOOG）升逾1%。SpaceX（SPCX）则跌约2%。

专家：有AI公司打减价战

摩根士丹利财富管理市场研究和策略主管Dan Skelly指出，市场或出现「技术性仓位耗尽」，在买方承接力不足下股市出现下滑，同时亦发现基本面风险，包括留意到有大模型公司展开价格战，微软亦著眼发展低成本模型。