耀才全年多赚8% 客户破61万 蚂蚁收购后增设技术研发团队

耀才证券（1428）公布，截至今年3月底止全年纯利6.7亿元，按年升8.5%，不派末期息。

期内收入10.08亿元，按年升3.7%。当中证券经纪佣金收入4.69亿元，按年升29.2%，受惠港股成交活跃，新上市企业数量及集资额亦显著上升。孖展融资利息收入3.22亿元，按年跌5.1%，因香港银行同业拆息利率下跌影响，惟日均孖展借贷达62亿元，升25.8%。

截至期末，客户户口总数61.19万个，净增约2.5万个或4.2%；客户资产约845亿元，按年升31.6%。

蚂蚁入主：传承耀才企业文化

耀才今年3月正或获蚂蚁科技集团入主，持股50.63%。耀才表示，「继续传承耀才证券多年来的企业文化及良好声誉 」，并通过科技与合规双引擎驱动，推动业务持续升级及客户规模稳步增长，包括增设技术研发团队，推进信息技术系统升级，以提升营运效率及客户体验。

蚂蚁集团去年4月以每股3.28元、总价28.14亿元向创办人叶茂林购入耀才50.55%股权。耀才今年3月获纳入港股通名单，复牌后股价一度暴涨逾80%。