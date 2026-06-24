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DWS指AI未见泡沫爆破迹象 半导体需求结构性强 看好韩台供应链

股市
更新时间：18:58 2026-06-24 HKT
发布时间：18:58 2026-06-24 HKT

资产管理公司DWS发布下半年投资展望，DWS亚太区首席投资总监吴双荣认为，目前未见泡沫爆破迹象，大型科技企业资产负债表健康、杠杆未见过度扩张，盈利继续支持股价。她指，AI硬件及半导体需求结构性强劲，存储行业的NAND及DRAM市场正由周期性转向结构性增长，长期合约增加盈利可见度，看好韩国及台湾的AI硬件供应链。

中国GDP增长料4.7%

DWS对中国市场持「中性」看法 ，吴双荣表示，今年中国GDP增长预测为4.7%、明年为约4.4%，出口仍是主要增长引擎，消费及零售数据仍然疲弱，认为中国的消费仍未完全复苏。她又指，如将房托基金（REITs）纳入互联互通，将对香港市场有利，因香港REITs收益率远高于大部分中国REITs，估值具支持。

美国或不加息 明年5月前减息2次

美股方面，吴双荣指出，标普500指数目标价8200点，对应23.5倍市盈率，估值处于历史偏高水平，但盈利增长持续支持高估值。吴双荣又预计，美国在明年5月前会减息2次，联邦基金利率目标范围料降至介乎3%至3.25%。

欧洲方面，DWS认为德国财政刺激措施将支持经济，国防开支及基础建设支出未来数年大幅增加，工业订单已见回升趋势，但工业生产需时反映。该行指，欧元区出口面临中国竞争压力，但国内需求及财政刺激可部分抵销影响；欧洲市场正经历结构性转变，偏好公用事业、金融及半导体等板块。

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