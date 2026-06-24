安永料香港今年IPO排名第二 集资额维持3200亿元 SpaceX助纳斯达克重夺第一

安永报告指，内地和香港新股宗数合计占全球的33%，合计集资额占全球的22%，其中港交所分别贡献全球IPO宗数及集资额的17%及14%，以2098亿元集资额排名第二。安永香港资本市场服务发言人赖耘峰表示，对下半年香港新股市场走势乐观，维持香港新股全年集资总额目标3200亿元不变，而年内仍有多只大型人工智能新股在美国集资，相信全年计港交所集资额可稳守全球第二。

全年港股解禁万亿元 沽压有限

赖耘峰指，根据招股书计算，2026年全年解禁规模预计破万亿元，主要集中在下半年，但由于近期IPO回暖以及估值中枢企稳，市场已对解禁节奏有充分的预期消化，相信抛售压力有限。

报告指出，期内全球IPO市场整体强势复苏，由纳斯达克交易所主导，受SpaceX及多家人工智能（AI）概念股带动，全球十大集资额新股当中，5宗来自纳斯达克交易所，预计上半年全球共有504家企业上市，集资额1921亿美元，IPO宗数和集资额分别下跌8%和上升208%。

香港IPO上半年集资 超过去4年同期总和

安永指，本港单是今年上半年的集资规模，已超过过去4年同期总和，形容本港新股市场处于强势复苏及加速阶段，截至6月23日，今年交表申请上市的企业中，有121家A股公司计划来港上市。

对于企业来港上市，赖耘峰指出三大优势，港股流动性充足、集资能力领先多数本土市场、对全球国际基金吸引力更强，不少企业集资用于海外业务扩张。

工业及科技IPO占七成

该行又指，工业及科技行业IPO合共占整体宗数的65%和集资额的74%，当中主要涉及与AI大模型以及半导体晶片相关的「硬科技」细分领域，十大IPO中的8宗也是来自工业或科技行业，而生物科技行业中循18A章上市的企业有11家，行业持续保持活跃。

科企专线缩短上市时间

赖耘峰表示，「科企专线」进一步便利特专科技公司及生物科技公司申请上市，缩短筹备时间，减低合规成本，提升了融资效率，为人工智能、半导体、软件服务等科技企业提供了快速上市通道。

安永香港科技、媒体与电讯行业审计服务主管陈日辉指，当前全球地缘政治不确定性增加，资金更倾向于流向政治局势相对稳定、具备高确定性的市场，这些投资者在IPO市场中发挥著积极作用，包括在多只新股发行中担任基石投资者，他们的参与反映其对中国硬资产的信心日益增强。