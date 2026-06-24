东亚再下调今年恒指目标至27100点人行有减息降准空间

东亚银行发表2026年下半年经济及市场展望，预测今年中国内地及香港经济将分别增长4.6%及3.8%，并对恒生指数全年目标从4月的29000点，大幅下调至27100点。该行预料美国联储局年内有机会加息一次，但强调此举不代表新一轮紧缩周期的开始。

下调恒指盈利一成 估值已吸引

东亚银行首席投资策略师彭伟伟表示，受累于内地互联网及消费板块需求减弱，恒指企业盈利预期今年以来遭下调约10%，故将恒生指数的全年目标下调至27100点，潜在升幅15.8%。但他指出，目前恒指市盈率约10.2倍，低于过去10年平均水平，估值仍具吸引力，而若下半年消费回升及中国经济复苏，港股仍然有机会出现阶段性反弹。

至于板块部署上，该行看好AI算力与网络基建、人形机械人、高端工业设备及内地券商。彭伟伟预期，在AI晶片国产替代及出口复苏带动下，「硬科技」与工业板块表现将持续跑赢消费板块，因此中国A股的盈利展望将优于H股。

与港股相反，东亚料美股受AI智能体广泛应用带动，企业盈利今年累计上调约10%。东亚银行将标指目标由7090点，上调至7870点，潜在升幅6.9%，对应市盈率23倍。彭伟伟指出，AI投资重点已由过去单一的GPU（图形处理器）扩展至CPU（中央处理器）、晶圆代工及设备、网络传输设备、电力设备及云服务商等五大方向。

美国料年内加息一次非紧缩周期

对于息口，东亚银行首席经济师卓亮指出，美国联储局态度转鹰，预计有机会于年内加息一次0.25厘，但这仅维持「Higher for longer（长期高息）」格局，不会演变为新加息周期。他指，受中东局势带动能源价格上升影响，美国5月份整体消费价格指数（CPI）按年升幅达4.2%，为2023年4月以来高位，不过扣除能源及食品后的核心CPI升幅仅为2.9%，反映通胀压力主要集中于能源及食品，预计属短期现象。

P息料不变 HIBOR或波动

至于本港息口方面，卓亮认为由于本港过去未有完全跟随美国加息，加上银行体系流动性充裕，预料最优惠利率（P）今年将维持不变。但与楼按相关的一个月银行同业拆息（HIBOR）波动较大，他预计下半年将受加息预期影响，在2.5厘至3.5厘区间徘徊。

东亚：中国经济仍有望达到5%增长

宏观经济方面，卓亮表示，内地次季经济增长虽有所放缓且复苏步伐不全面，但预期全年仍有望达到4.5%至5%的增长目标。他预期人民银行年内仍有减息及降准空间，料可能减息10个基点，并下调存款准备金率25至50个基点，以支持经济动能。

卓亮又指出，本港经济复苏基础进一步巩固，在人工智能相关产品需求带动下，出口将保持强劲；私人消费连续四季上升及访港旅客显著回升，亦支持零售业持续复苏。此外私人住宅市场在息口大致稳定及租务需求强劲下亦显著回暖。

