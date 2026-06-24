Google母企Alphabet获纳入道指 下周一开盘前生效 Verizon被剔出

标普全球（S&P Global）指数公司公布，Google母企Alphabet（GOOGL）将于今年6月29日（周一）开盘前将代Verizon（VZ）成为道指成分股，而霍尼韦尔（HON）预计于6月29日完成分拆霍尼韦尔航空航天公司（HONA）后，将继续留在道指成份股，而霍尼韦尔航空航天公司将不会被纳入道指。

道指中具代表性通讯服务成分股

S&P Global表示，Alphabet多元化的科技和数码服务组合涵盖广告、云端基础设施、人工智能、硬件、自动驾驶、医疗技术和媒体分发等领域，将其纳入道指将扩大并加强其在美国经济这些充满活力的领域的投资。

公司又指，Alphabet更大的市值和股价，以及其业务的广度，使其成为道指中更具代表性的通讯服务成分股。

Alphabet周二收报346.13元，跌约1%；而霍尼韦尔则报222.37元，跌2.5%。