港股五连跌后 或呈短线技术反弹｜古天后

6月24日，大致天晴，但局部地区有骤雨，日间天气酷热。美国联储局货币政策立场转鹰，投资者对估值高企，以及开支庞大嘅人工智能（AI）相关股份嘅忧虑加剧，美股周二挨沽，以重磅科为主嘅纳指100指数收市重挫3.3%。美市收市，道指报51666，回吐45点或0.09%；标指跌107点或1.44%，报7365；纳指跌579点或2.21%，报25587。

重磅股中，SpaceX未止泻，一度再挫4.8%，其后反弹倒升7.1%，收市升幅收窄至1%；Nvidia及Tesla分别跌4.2%及5.8%，Nvidia为跌幅最大道指成份股。承接南韩SK海力士（SK Hynix）及三星电子跌势，美光科技（Micron）、超微半导体（AMD）及英特尔跌幅介乎5.8%至13.2%。不过，国际商业机器（IBM）获摩根大通调高投资评级，股价逆市升5%，为表现最强道指成份股。

真正考验是美光盘后业绩

RBC BlueBay资产管理投资总监Mark Dowding于彭博电视访问中表示，散户投资者追逐短期利润，令股市最近呈高度投机性，现时回调实属健康。RBC资本市场策略员卡尔瓦西纳（Lori Calvasina）则相信，美股可承受联储局未来12个月加息两次、幅度每次0.25厘嘅影响。

Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons指出，市场真正考验系周三美光盘后公布业绩，其定价变动、资本开支或供应指引的变化均较业绩本身更受关注。

美国10年期债息一度回落4.4个基点，至4.459厘，对息口较敏感嘅2年期债息降4.66个基点，至4.1792厘。美国6月份制造业采购经理指数（PMI）初值从5月的55.1升至55.7，优于预期的54.6，期内服务业PMI初值由5月的50.7涨至51.3，高过预期51.1，综合PMI升至52.2。指数公布更令市场忧虑联储局立场转鹰。

美汇指数最多上扬0.41%至101.43，日圆曾回升0.18%至161.28兑每美元。欧洲央行行长拉加德称毋须再以强而有力行动应对伊朗战争的影响，其鸽派言论拖累欧元跌至去年8月以来新低，跌0.46%至1.1376美元。

恒指反弹首个阻力23800

港股录得五连跌，恒指昨日高开31点后反复偏软，一度跌516点，低见23252再创一年低位，全日跌432点或1.81%，报收23336，成交额3,343亿元。不过至夜期时段，虽然美股三大指数下跌，但夜期跟ADR见反弹，今早黑期反弹重上23500水平，料今早港股略为高开。

事实上，多项技术指标均显示港股目前已呈超卖，14日RSI已跌穿30步入超卖区，2日RSI更跌低于2，短线可迎来技术反弹，惟资金面压力未取，反弹上方仍面对重重阻力。反弹首个阻力为昨日成交密集区顶部23800，下一阻力为24000，而10日线为近几次反弹均受阻，而港股如无法突破目前下降轨顶部约24600，短线反弹后，港股仍会继续向下寻底。

港股自今年1月创下28056高位后，一直跟外围其他股市背道而驰，当美、日、韩、台股均在AI热潮下屡创新高，港股却被指数重磅股拖累，表现每况愈下，而当外围股市调整之际，港股却随之向下，令港股形成一浪低于一浪形态，资金仅集中炒作AI相关半新股，然而呢一批炒得火热嘅半新股，于7月将迎来合共2,550亿解禁潮，如相关股份急挫，难免进一步影响市场气氛。

古天后