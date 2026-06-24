恒指高开84点 百度反弹3% 阿里起诉美政府微升 有线改名炒上 ｜港股开市

中东局势反复，市场对高估值AI相关股信念动摇，加上观望美光科技（MU）于周三收市后公布业绩，美股科技股周二挨沽，并拖累大市向下。美股三大指数周二全线下跌，道指跌45点或0.09%，报51666点；标指跌107点或1.44%，报7365点；纳指更跌579点或2.21%，报25587点。

亚太区股市昨日急跌后，日股今早再跌0.4%，暂报69503点；韩股反弹约2.2%，报8382点，其中三星电子（韩：005930）宣布回购90万韩元股票，股价反弹逾6%。

至于港股恒指今早高开84点，报23420点。蓝筹股中，百度（9888）及联想（992）表现最佳，开市分别升3%及2.2%。

阿里正式起诉美国政府

其他重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）正式起诉美国政府，以反对美国国防部将其列入所谓的「中国涉军企业」清单，该股开市升0.2%；腾讯（700）旗下微信AI助手「小微」开启小范围内测，股价跌0.2%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）无起跌，京东（9618）则跌0.2%。

古茗拟发可换股债兼回购

个股消息中，古茗（1364）拟发行19.6亿元零息担保可换股债券，初始转换股每股23.54元，以及预期根据同步股份回购以每股20.38元的价格购买3,400.04万股股份。该股开市报20.34元，跌0.2%。

有线宽频（1097）建议公司名称由「有线宽频通讯有限公司 」改为「周大福媒体娱乐有限公司」 ，但须待股东大会通过。该股开市报0.057元，升3.6%。

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北水动向方面，昨日净买入港股103.71亿元，盈富基金（2800）、中芯国际（981）及建滔集团（148）分别获净买入41.72亿元、24.72亿元及10.52亿元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及腾讯（700）分别遭净卖出12.52亿元、1.05亿元及9,973万元。

