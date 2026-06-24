恒指反弹75点结束五连跌 腾讯中芯领涨 专家指继续弱势｜港股收市

港股迎来反弹，股王腾讯（700）将推出企业微信AI代理，股价突发力，带动恒指收报23412点，升75点，结束五连跌。大市成交3229亿元；北水净流入增至157.5亿元，本月第二多。

亚太区股市经历小股灾后个别发展，韩国综合指数弹3.3%，重磅股SK海力士反弹1%，传持续推动发行美国存托证券（ADR），将向韩国金融监管机构提交上市文件，市场料集资额达40万亿韩元（约2000亿港元）。至于台股仍跌2.2%，日股跌0.9%。

恒指走势反复，高开84点后一度受压，最多倒跌88点，但午后有买盘支持，倒升过229点，收市报23412点，升75点。国指收报7764点，升5点。科指报4479点，升79点或1.8%。

高盛：腾讯AI发展走关键一步

腾讯午后一度飙升6%，收市仍升3.4%报428.8元。腾讯公关总监张军发文指，企业微信即将推出名为「大圆」的AI代理，目前已进入内测阶段，又指出可以基于程式内已有的聊天纪录、文档、会议、邮件、日程等工作数据，自动理解用户诉求，并结合对应场景作回复。另外高盛就微信原生AI代理「小微」日前内测，认为是腾讯AI发展路线上的关键一步，虽然预计额外算力成本上升，但AI代理可充分应用于本地服务、发现和购物场景，带来长期收入增长。

阿里升不足1% 入禀反对入军事清单

阿里巴巴（9988）升0.5%报99.4元，该集团正式起诉美国政府，以反对美国国防部将其列入「中国涉军企业」清单。小米（1810）升1.5%报22.96元。但美团（3690）仍跌2.7%报67.75元。

中芯大升9% 智谱传配股仍微升

半导体弹显著反弹，中芯国际（981）升9%收报84.8元，成表现最佳蓝筹股。华虹宏力（1347）劲升15.5%报192元创新高；澜起科技（6809）涨5.4%报430.2元；兆易创新（3986）升5.3%报986.5元。大模型股智谱（2513）据报考虑配售集资数十亿美元，股价仍微弹0.2%报2174元；MiniMax（100）则继续跌7.3%报477.6元。

生科股受捧，「药明孖宝」齐造好，药明康德（2359）升8.3%报141.7元；药明生物（2269）涨4.2%报32.44元。金斯瑞（1548）大升11.5%报12.12元；泰格医药（3347）扬7.6%报33.32元。

伍礼贤料恒指将下试23000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，恒指反弹力度偏弱，后市仍未乐观，预计23800点已有重大阻力，并很大机会下试23000点心理关口。他相信，腾讯的AI代理发展仍属炒作消息，股价反弹动力或短暂。

伍指出，近日环球市场对AI退潮忧虑，对港股个别AI板块带来显著影响，对恒指的冲击则低于其他市场。但他续指，内地持续打击不合规跨境投资，仍在困扰投资者情绪，估计市场仍需时消化不合规的存量跨境资金，并寄望内地经济数据好转或企业盈利增长，才能改善市场信心。

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1215：港股连日下跌后，恒指今早高开84点，升幅一度扩大至185点，高见23521点，但不久后又收窄升幅，更曾一度倒跌88点至23248点，截至中午报23344点，升8点或0.04%，半日成交1,755亿元。科指方面，半日升58点或1.34%，报4458点。

中资金融股弱 国寿跌4%

蓝筹股中，中芯（981）半日大升8.4%，连同腾讯（700）升1%及百济神州（6160）升4%，为3大贡献恒指的股份；不过，中资金融股仍弱，其中工行（1398）及建行（939）分别跌1.7%及0.8%，国寿（2628）更跌4%，拖累了大市表现。

单计股价变幅，药明康德（2359）半日大升9.7%，为表现最佳蓝筹，同系药明生物（2269）亦升逾5%。消息面上，全球生物技术领域盛会BIO2026大会于6月22日至25日在美国圣地亚哥召开，汇聚全球逾2,0000名行业参与者，覆盖人工智能与数字健康、细胞与基因治疗等前沿领域，而中国CXO企业的高效率优势将备受关注。

花旗亦发报告指，该行上周举办中国医疗保健行业投资者考察团后，认为行业基本面持续改善，创新药管线推进迅速、BD趋势强劲、CDMO订单持续，以及全球化进程受前沿技术支持。估值方面，多个子行业处于或接近多年低位，并已大致反映地缘政治及国内政策担忧，加上多间公司回购反映内部人士信心，认为下行空间有限，长期投资者或于短期内建仓。

除了药明孖宝外，多只生科股也向好，其中金斯瑞（1548）升逾一成、科伦博泰（6990）升逾7%，泰格医药（3347）亦升6.5%。

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0920：中东局势反复，市场对高估值AI相关股信念动摇，加上观望美光科技（MU）于周三收市后公布业绩，美股科技股周二挨沽，并拖累大市向下。美股三大指数周二全线下跌，道指跌45点或0.09%，报51666点；标指跌107点或1.44%，报7365点；纳指更跌579点或2.21%，报25587点。

亚太区股市昨日急跌后，日股今早再跌0.4%，暂报69503点；韩股反弹约2.2%，报8382点，其中三星电子（韩：005930）宣布回购90万韩元股票，股价反弹逾6%。

至于港股恒指今早高开84点，报23420点。蓝筹股中，百度（9888）及联想（992）表现最佳，开市分别升3%及2.2%。

阿里正式起诉美国政府

其他重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）正式起诉美国政府，以反对美国国防部将其列入所谓的「中国涉军企业」清单，该股开市升0.2%；腾讯（700）旗下微信AI助手「小微」开启小范围内测，股价跌0.2%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）无起跌，京东（9618）则跌0.2%。

古茗拟发可换股债兼回购

个股消息中，古茗（1364）拟发行19.6亿元零息担保可换股债券，初始转换股每股23.54元，以及预期根据同步股份回购以每股20.38元的价格购买3,400.04万股股份。该股开市报20.34元，跌0.2%。

有线宽频（1097）建议公司名称由「有线宽频通讯有限公司 」改为「周大福媒体娱乐有限公司」 ，但须待股东大会通过。该股开市报0.057元，升3.6%。

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北水动向方面，昨日净买入港股103.71亿元，盈富基金（2800）、中芯国际（981）及建滔集团（148）分别获净买入41.72亿元、24.72亿元及10.52亿元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及腾讯（700）分别遭净卖出12.52亿元、1.05亿元及9,973万元。

