恒指半日仅升8点 中芯腾讯撑市 生科股向上 药明康德升一成｜港股开市

1215：港股连日下跌后，恒指今早高开84点，升幅一度扩大至185点，高见23521点，但不久后又收窄升幅，更曾一度倒跌88点至23248点，截至中午报23344点，升8点或0.04%，半日成交1,755亿元。科指方面，半日升58点或1.34%，报4458点。

中资金融股弱 国寿跌4%

蓝筹股中，中芯（981）半日大升8.4%，连同腾讯（700）升1%及百济神州（6160）升4%，为3大贡献恒指的股份；不过，中资金融股仍弱，其中工行（1398）及建行（939）分别跌1.7%及0.8%，国寿（2628）更跌4%，拖累了大市表现。

单计股价变幅，药明康德（2359）半日大升9.7%，为表现最佳蓝筹，同系药明生物（2269）亦升逾5%。消息面上，全球生物技术领域盛会BIO2026大会于6月22日至25日在美国圣地亚哥召开，汇聚全球逾2,0000名行业参与者，覆盖人工智能与数字健康、细胞与基因治疗等前沿领域，而中国CXO企业的高效率优势将备受关注。

花旗亦发报告指，该行上周举办中国医疗保健行业投资者考察团后，认为行业基本面持续改善，创新药管线推进迅速、BD趋势强劲、CDMO订单持续，以及全球化进程受前沿技术支持。估值方面，多个子行业处于或接近多年低位，并已大致反映地缘政治及国内政策担忧，加上多间公司回购反映内部人士信心，认为下行空间有限，长期投资者或于短期内建仓。

除了药明孖宝外，多只生科股也向好，其中金斯瑞（1548）升逾一成、科伦博泰（6990）升逾7%，泰格医药（3347）亦升6.5%。

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0920：中东局势反复，市场对高估值AI相关股信念动摇，加上观望美光科技（MU）于周三收市后公布业绩，美股科技股周二挨沽，并拖累大市向下。美股三大指数周二全线下跌，道指跌45点或0.09%，报51666点；标指跌107点或1.44%，报7365点；纳指更跌579点或2.21%，报25587点。

亚太区股市昨日急跌后，日股今早再跌0.4%，暂报69503点；韩股反弹约2.2%，报8382点，其中三星电子（韩：005930）宣布回购90万韩元股票，股价反弹逾6%。

至于港股恒指今早高开84点，报23420点。蓝筹股中，百度（9888）及联想（992）表现最佳，开市分别升3%及2.2%。

阿里正式起诉美国政府

其他重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）正式起诉美国政府，以反对美国国防部将其列入所谓的「中国涉军企业」清单，该股开市升0.2%；腾讯（700）旗下微信AI助手「小微」开启小范围内测，股价跌0.2%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）无起跌，京东（9618）则跌0.2%。

古茗拟发可换股债兼回购

个股消息中，古茗（1364）拟发行19.6亿元零息担保可换股债券，初始转换股每股23.54元，以及预期根据同步股份回购以每股20.38元的价格购买3,400.04万股股份。该股开市报20.34元，跌0.2%。

有线宽频（1097）建议公司名称由「有线宽频通讯有限公司 」改为「周大福媒体娱乐有限公司」 ，但须待股东大会通过。该股开市报0.057元，升3.6%。

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北水动向方面，昨日净买入港股103.71亿元，盈富基金（2800）、中芯国际（981）及建滔集团（148）分别获净买入41.72亿元、24.72亿元及10.52亿元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及腾讯（700）分别遭净卖出12.52亿元、1.05亿元及9,973万元。

