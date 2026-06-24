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环球跌市要计好数｜唐牛

股市
更新时间：09:04 2026-06-24 HKT
发布时间：09:04 2026-06-24 HKT

港股跌跌不休后，环球股市终于陪跌，不再孤单，但仓位就焗住挨打，我自己选择计好晒数、然后熄机唔睇。何谓计好晒数？第一，全现金仓，唔使惊俾人追孖展；第二，高风险产品（call put牛熊）要先验身，睇睇underlying有冇问题，以及产品条款系咪挨得，例如贴价牛、短身价外call呢啲可免则免；第三，持仓是否有信念作长线，如果只是早前因兴起买落嘅，要谂下系咪计数。

有线宽频提防炒风短瘾

有线宽频（1097）宣布，将易名为周大福媒体娱乐，建议更改公司名称更能反映集团业务发展及未来发展方向。3亿几市值股票，处于一年低位，一份通告炒起股价绝对唔难，但想入场碰运气的话，要有心理准备炒风好短瘾，有自主能力退场先好参与。

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