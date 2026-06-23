美股AI泡沫掀恐慌 纳指大跌2% 美光泻12% Nvidia插4% 大摩：剧烈调整仍健康

环球AI泡沫恐慌发酵，引发晶片股抛售，美股纳指大插逾2%，道指早段跌逾400点。

道指报51301点，跌411点；标指报7347点，跌125点；纳指报25513点，大跌653点或2.5%。

明星科技股被强烈抛售，Nvidia（NVDA）大泻4%。特斯拉（TSLA）与同系的SpaceX（SPCX）挫逾3%；Google母企Alphabet（GOOG）跌2%。

一众半导体及存储股挨沽，即将公布业绩的美光科技（MU）大插12%；闪迪（SNDK）挫11%；超微公司（AMD）、高通（QCOM）及英特尔（INTC）均跌逾7%。

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海力士被指减慢高端AI步伐 掀忧虑

美股承接亚洲市场跌势，韩股大跌一成，半导体巨头SK海力士传减少高端记忆体HBM4的扩张计划，重新专注一般型产品的DRAM市场，被市场解读为AI发展放缓。新加坡瑞联银行董事总经理凌炜森认为，此举反映企业对不同产品的利润看法，但目前全球记忆体供应仍然严重短缺。

大摩：AI股不贵但太拥挤

摩根士丹利投资管理高级投资组合经理Andrew Slimmon认为，AI股目前估值并不十分贵，但过于拥挤，当动量交易员情况改变时，便触发剧烈抛售，但仍是健康现象。法国金融公司La Financiere de l’Echiquier交易主管David Kruk明言，即使市场波动剧烈，但下跌情况健康，亦为投资者提供入场机会。

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市场正放大「AI放缓论」

Gam Investment Management投资总监Jian Shi Cortesi指出，科技股对利率前景及联储局的潜在加息尤其敏感，投资者持有大量AI股，已累积丰厚利润，当任何市场波动都引致他们减持以锁定收益。Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons指出，目前凡是「AI记忆体需求放缓」的消息，均将会被大肆宣传，但关键在于市场定位和估值，而不是基建推动情况。