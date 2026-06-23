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建银国际指智谱架构效率突破晶片围堵 年度经常性收入今年料达10亿美元

股市
更新时间：20:22 2026-06-23 HKT
发布时间：20:22 2026-06-23 HKT

建银国际研究报告指，内地人工智能企业智谱（2513）近期开源其升级版大模型GLM-5.2，透过底层工程架构创新成功突破西方晶片限制，其年度经常性收入有望于今年底前加速冲刺10亿美元（约78亿港元）。

「媲美西方闭源前沿模型」

报告指，智谱GLM-5.2的开源权重已可媲美西方闭源前沿模型，该模型引入名为「IndexShare」的创新层池化机制，并升级多Token预测层，成功以结构效率取代算力暴力，大幅降低计算量并提升推理吞吐量。

定价具竞争力 承接国际开发者需求

报告指，智谱在实现演算法效率的同时，亦完成了与华为升腾、寒武纪等八大国产算力平台的深度适配，这种异构算力融合使国产晶片成为第一梯队的生产底座，令本土企业的技术发展免受全球晶片供应链冲击。建银国际续指，智谱面对美国出台的出口管制限制，以具竞争力的「Token经济学」定价模型，预料能迅速承接外溢的国际开发者需求。

建银国际认为，智谱在AI发展浪潮中占据极佳位置，其偏向企业端的业务模式有助稳定收入。在下游应用方面，报告亦点名阿里巴巴（9988）、百度（9888）及腾讯（700）将是核心的「推理工厂」受益者，因在其云业务中托管最新的GLM-5.2模型将带来显著增量流量。

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