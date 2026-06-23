再有华语乐坛股来港申上市 太合音乐曾捧红林俊杰 旗下拥64名艺人

继「周杰伦概念股」巨星传奇（6683）挂牌后，曾打造乐坛天王林俊杰（JJ）、BY2等艺人的太合音乐提交香港上市申请，德意志证券和中信建投国际为保荐人，而淡马锡、君联资本和百度（9888）为主要股东之一。

太合音乐于2014年成立，为华语音乐内容及服务提供商，其核心业务围绕两大核心IP资产类别，即音乐IP、艺人及演出IP，以及该等IP资产的延伸，形成音乐版权曲库营运、艺人经纪管理及现场演出业务，以及票务及其他服务三大板块，而线上票务平台名为「秀动」。

去年多赚1.2倍 艺人收入逾半

该公司去年度盈利1.2亿元（人民币，下同），升1.2倍，毛利率30.5%，跌3.1个百分点；收入逾13亿元，跌8.4%，当中音乐版权曲库营运占42.6%；艺人经纪管理及现场演出业务占54.4%；票务及其他服务占3%。

音乐版权达86万首

截至去年底止，其与64名艺人、组合或乐队签约，包括詹雯婷、徐佳莹、许嵩、杨乃文等。期内，音乐版权曲库拥有约86.24万首音乐录音制品、7200件音乐视听作品及16900件词曲作品。该公司的音乐版权曲库中知名音乐录音制品的精选清单，包括林俊杰的《江南》、《美人鱼》和《一千年以后》；告五人《唯一》、《爱人错过》和《我想要占据你》；BY2《我知道》、《凑热闹》和《爱丫爱丫》等。该公司过往曾于2023年举办西城男孩（Westlife）《四海逐梦》巡回演唱会－广州站。

太合音乐披露，今年与国内领先的AI公司开展合作，以推进AI在音乐制作、发行及生态系统发展中的应用。该等合作涵盖共同制作AI生成音乐、开发AI驱动的音乐工作室，以支持艺人及创作者，以及开发AI音乐软件，以促进社群化原创内容生成以及AI作品发行。此外，其已就2026年超过30场大型现场演出活动签订协议，并开始筹备工作。