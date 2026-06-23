Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

再有华语乐坛股来港申上市 太合音乐曾捧红林俊杰 旗下拥64名艺人

股市
更新时间：21:10 2026-06-23 HKT
发布时间：21:10 2026-06-23 HKT

继「周杰伦概念股」巨星传奇（6683）挂牌后，曾打造乐坛天王林俊杰（JJ）、BY2等艺人的太合音乐提交香港上市申请，德意志证券和中信建投国际为保荐人，而淡马锡、君联资本和百度（9888）为主要股东之一。

太合音乐于2014年成立，为华语音乐内容及服务提供商，其核心业务围绕两大核心IP资产类别，即音乐IP、艺人及演出IP，以及该等IP资产的延伸，形成音乐版权曲库营运、艺人经纪管理及现场演出业务，以及票务及其他服务三大板块，而线上票务平台名为「秀动」。

去年多赚1.2倍 艺人收入逾半

该公司去年度盈利1.2亿元（人民币，下同），升1.2倍，毛利率30.5%，跌3.1个百分点；收入逾13亿元，跌8.4%，当中音乐版权曲库营运占42.6%；艺人经纪管理及现场演出业务占54.4%；票务及其他服务占3%。

音乐版权达86万首

截至去年底止，其与64名艺人、组合或乐队签约，包括詹雯婷、徐佳莹、许嵩、杨乃文等。期内，音乐版权曲库拥有约86.24万首音乐录音制品、7200件音乐视听作品及16900件词曲作品。该公司的音乐版权曲库中知名音乐录音制品的精选清单，包括林俊杰的《江南》、《美人鱼》和《一千年以后》；告五人《唯一》、《爱人错过》和《我想要占据你》；BY2《我知道》、《凑热闹》和《爱丫爱丫》等。该公司过往曾于2023年举办西城男孩（Westlife）《四海逐梦》巡回演唱会－广州站。

太合音乐披露，今年与国内领先的AI公司开展合作，以推进AI在音乐制作、发行及生态系统发展中的应用。该等合作涵盖共同制作AI生成音乐、开发AI驱动的音乐工作室，以支持艺人及创作者，以及开发AI音乐软件，以促进社群化原创内容生成以及AI作品发行。此外，其已就2026年超过30场大型现场演出活动签订协议，并开始筹备工作。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
01:13
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
8小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
2小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
8小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
12小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
10小时前
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
饮食
6小时前
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
01:00
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
突发
4小时前