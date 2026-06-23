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韩议员研股票、房地产未实现收益征税 或成加剧跌势原因

股市
更新时间：17:50 2026-06-23 HKT
发布时间：17:50 2026-06-23 HKT

韩国股市周二急挫，一度触发熔断，收市跌幅高达一成，三星电子及SK海力士成为重灾区。针对跌市原因，除了市场忧虑AI热潮过热、以至观望美光业绩之外，也可能是一份关于将股票和房地产未实现收益纳入综合征税体系的政策讨论文件。

不论资产是否出售

据韩联社报道，韩国共同民主党、进步党、社会民主党等多党派国会议员于今日（23日）上午参与税制改革论坛，核心主张是推动「所得税综合主义」转型，即不论资产是否出售，均以实质性净资产增值作为课税依据，股票及房地产等投资资产的帐面增值亦可能被纳入征税范围。

韩国国家财政研究所高级研究员李相敏指出，若只在资产变现时课税，纳税人可能因避税而延迟出售资产，形成「冻结效应」，阻碍资本流向更有效率领域。

相关方案有较渐进路径

不过，相关方案亦有较渐进的实施路径，包括原则上将未实现收益认定为所得，但纳税义务可延至变现时才执行，或附加利息后延期缴纳。至于市价较难评估的不动产及非上市股票，则可维持现行实现时点课税，或先针对高净值资产持有人试点。

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